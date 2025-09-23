All’Antico Vinaio apre a Londra: lunghe file all’inaugurazione

“Mamma mia Londra. Sono senza parole. Cosa vuoi dire quando arrivi in una delle città più importanti al mondo e hai un’accoglienza così? Mi avete fatto emozionare e non poco.

Ragazzi davvero non so cosa scrivere, son senza parole, abbiamo portato un pezzo d’Italia anche qui a Londra. Siamo a 50 negozi quasi e l’emozione è sempre quella del primo negozio. Siamo davvero una meravigliosa storia Italiana”.

Così Tommaso Mazzanti ha commentato sui suoi social il grande successo dell’apertura di All’Antico Vinaio a Londra. Oltre 300 persone in fila già prima del taglio del nastro nel vivace quartiere di Soho, al numero 61 di Old Compton Street, per il primo locale AV nel Regno Unito. Un debutto accolto con entusiasmo che si è chiuso alle 20.30 con il cartello ‘sold out’, a fronte delle mille schiacciate sfornate.

«Si tratta di una svolta cruciale nell’espansione di All’Antico Vinaio, sperando di riuscire a replicare nel Regno Unito il successo avuto negli Usa. Si tratta del settimo stato in cui apriamo AV, sempre spinti dalla voglia di portare un pezzo del Made in Italy in tutto il mondo», ha spiegato Tommaso Mazzanti, alla guida dell’originale catena di schiacciate fiorentine, nata come piccola bottega di 20 metri quadri nel centro storico di Firenze, ed ora fenomeno globale da oltre 700 collaboratori.

Il menù londinese include i grandi classici di AV, come La Favolosa, La Schiacciata del Boss e La Toscana, oltre a specialità create in esclusiva per questa sede: La Royal (sbriciolona, stracciatella, pomodori secchi, zucchine grigliate) e ⁠La London (porchetta, cheddar stagionato, crema di patate, cipolla caramellata). ⁠Inoltre, solo la domenica sarà disponibile la Sunday Roast, un omaggio alla tradizione britannica reinterpretato con la qualità e l’autenticità di All’Antico Vinaio. Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Questa apertura segna una nuova tappa nella espansione internazionale di All’Antico Vinaio, con ulteriori aperture previste nel Regno Unito nel corso del prossimo anno per continuare nella sua missione di portare i suoi sapori autentici in nuove città.

Con questo di Londra sono 48 i locali in tutto il mondo tra Italia, Usa, Emirati Arabi con altre 10 aperture previste entro la fine del 2025 ed un fatturato annuo che punta ad arrivare quest’anno a sfiorare i 100 milioni.

SU ALL'ANTICO VINAIO: Nasce nel 1991 a Firenze con la famiglia Mazzanti. Oggi è considerato uno dei migliori street food al mondo e la rivista Saveur ha inserito la schiacciata “La Favolosa” (preparato con Sbriciolona, crema di pecorino fatta in casa, crema di carciofi e melanzane fritte leggermente piccanti) tra i migliori 5 panini al mondo. Nel 2014 è stato il locale più recensito al mondo su Trip Advisor. Ad oggi All’Antico Vinaio è presente su quasi tutto il territorio Italiano, negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi, negli UK e si appresta ad una espansione in tutta Europa.

TOMMASO MAZZANTI: Tommaso Mazzanti è nato nel 1988 a Bagno a Ripoli (Firenze). Ha frequentato la scuola alberghiera fino all'età di 16 anni e poi è entrato nell'azienda di famiglia (All'Antico Vinaio). Nel 2020 apre a Milano il suo primo negozio fuori Firenze. È stato definito tra i migliori giovani imprenditori nella ristorazione d'Italia.