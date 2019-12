Allagamenti diffusi in Mugello ed Empolese Valdelsa

Alta l’attenzione sui corsi d’acqua anche a Pistoia e Prato. La Protezione civile della Città Metropolitana: "Attenzione anche là dove sembra che ci sia poca acqua". Venti di grecale martedì su Firenze

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha ricevuto segnalazioni di allagamenti diffusi nelle aree del Mugello ed Empolese-Valdelsa. Anche i livelli idrometrici dei Fiumi Ombrone Pistoiese e Bisenzio sono in salita. Si consiglia di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). "Evitare - sottolinea Massimo Fratini, delegato della Metrocittà alla Protezione civile - di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua". Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.

Si stanno verificando allagamenti diffusi e un veloce incremento dei livelli di fiumi e reticolo minore a causa delle forte precipitazioni anche in diverse zone delle province di Pistoia e Prato. Sono state segnalate criticità estese su tutto il territorio interessato, con l'impegno di numerose squadre di Vigli del Fuoco e di volontari per far fronte agli allagamenti in corso. La Sala Operativa Unificata della Regione Toscana sta monitorando in continuo la situazione, raccordando le informazioni in arrivo dal territorio con le attività di monitoraggio dei fenomeni temporaleschi in atto e con l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua dei bacino dell'Ombrone pistoiese e del Bisenzio.

La sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per martedì 3 dicembre un codice giallo per vento di Grecale con forti raffiche anche in pianura allo sbocco delle vallate appenniniche. In particolare saranno interessate le aree del Bisenzio - Ombrone, del Valdarno Inferiore (Empolese) e superiore.