Al via la campagna vaccinale antinfluenzale

Le modalità per effettuare le prenotazioni con i medici di base

Medici e farmacisti a confronto sul tema delle vaccinazioni.

Da lunedì 19 ottobre si attivano le modalità telematiche per prenotare il vaccino antinfluenzale a Greve in Chianti. Nel corso dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, la vaccinazione potrà essere effettuata in diverse sedi del territorio comunale. La giunta Sottani illustra le modalità, i luoghi e i medici di base cui rivolgersi. A Greve in Chianti si potrà contattare direttamente il dottor Sieni oppure su appuntamento con i dottori Altieri, Mazzotta, Pettini e Porciatti. Le vaccinazioni verranno effettuate presso la tensostruttura della Piscina Comunale di Greve in Chianti in giorni ancora da stabilire e che saranno via comunicati in base alla disponibilità dei medici. Le prenotazioni, che inizieranno dal 19 ottobre, potranno essere effettuate contattando l'Associazione Volontariato Grevigiano al numero 055.85.30.66 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.

I cittadini di Panzano in Chianti potranno contattare direttamente il dottor Dioscoridi. Per quanto riguarda Strada in Chianti potranno essere contattati in forma diretta i dottori Baldini e Marconi mentre alle dottoresse Falai, Pettini e Stefanini ci si potrà rivolgere mediante appuntamento presso il Palazzetto dello Sport Alessio Frosali sabato 24 ottobre e sabato 31 ottobre (ulteriori date saranno comunicate sulla base della disponibilità dei medici). Le prenotazioni si possono già effettuare presso la Croce Rossa di Strada in Chianti ai numeri 055.85.83.35 – 335.59.01.453 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.

A San Polo in Chianti le vaccinazioni verranno effettuate presso i locali della SMS l'Unione Pubblica Assistenza San Polo in accordo con i dottori Baldini e Marconi.

A proposito di vaccini, sabato 17 ottobre alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale Carlo e Massimo Baldini di Greve in Chianti si terrà l'incontro con la scrittrice Roberta Villa per la presentazione del suo volume “Vaccini. Il diritto di (non) avere paura” Il pensiero scientifico editore. Oltre all’autrice, nonché giornalista scientifica, interverranno l’assessore alle Politiche sociali Ilary Scarpelli e il dottor Stefano Zona del comitato scientifico IoVaccino, specialista in malattie infettive. L’evento è promosso dal Comune di Greve in Chianti.

Martedì 20 ottobre, alle 17.00, è in programma il nuovo social meeting delle Farmacie Comunali di Arezzo dal titolo “Vacciniamoci contro l’influenza” che configurerà un’occasione di informazione e approfondimento dedicata ad una delle tematiche più delicate del periodo autunnale. L’appuntamento, registrato in videoconferenza e trasmesso in diretta su Teletruria e sulla pagina facebook Farmacie Comunali Arezzo, farà affidamento sugli interventi di alcuni tra i più importanti esponenti della sanità locale (tra cui il direttore generale della Asl Toscana Sud-Est Antonio D’Urso) e rappresenterà un’occasione per illustrare le novità della campagna di vaccinazione in corso con riferimento anche all’attuale situazione sanitaria.