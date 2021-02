Al via da Scuola Tessieri il Giro d’Italia del panettone

Un lungo percorso del gusto da Pisa a Milano

Quest’anno parte da Pisa il Panettone World Championship 2021. Un panettone come simbolo per la ripresa. Scuola Tessieri, atelier delle arti culinarie, scuola di cucina e pasticceria nel cuore della Toscana, è stata scelta come sede per dare il via, il prossimo 11 marzo, al Panettone World Championship 2021, un vero e proprio giro d’Italia tra le più prestigiose scuole di cucina e pasticceria del Belpaese che culminerà, il prossimo mese di ottobre, a HOST Milano, la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza.

Organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, l’evento selezionerà, nel corso dei prossimi mesi, i migliori talenti nazionali e internazionali.

A fare da scenario alla partenza della competizione sarà proprio Scuola Tessieri che, grazie ai suoi ampi spazi assicurerà il massimo rispetto delle norme anti-Covid, ma soprattutto permetterà di avvalersi, in qualità di padroni di casa, dei maestri Mario Ragiona, Pastry Chef e Raffaele Musacco, autorità indiscussa dell’arte bianca e dei lievitati.