Al progetto EU Talks il Presidente del Consiglio comunale di Firenze

Al via la quinta edizione di EU Talks - Dialoghi sul Futuro dell'Europa, progetto organizzato da EUROPE DIRECT Firenze, Centro di Documentazione Europea e Centro di Eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi di Firenze, Centro di Documentazione Europea dell’Istituto Universitario Europeo e Ponte Europa.

Questa quinta edizione si avvale, per il terzo anno di fila, della preziosa collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale di Firenze. I partecipanti al progetto avranno così modo di confrontarsi direttamente con le istituzioni democratiche del nostro territorio su questioni cruciali, di stringente attualità politica, portando le proprie riflessioni, idee e visioni.

L’idea di mettere a confronto studenti interessati alle tematiche connesse all’Unione europea prende spunto dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa, esperimento democratico tutto europeo che ha chiamato la cittadinanza a far sentire la propria opinione, confrontandosi con le istituzioni su sfide, prospettive ed obiettivi per l’Unione che verrà.

Il progetto è rivolto prevalentemente agli studenti delle Scuole di Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia dell’Università degli Studi di Firenze. È comunque aperto a tutti gli altri studenti interessati a confrontarsi su questi temi.

Gli studenti saranno divisi in 3 gruppi e verranno organizzate 3 tavole rotonde con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione e elaborazione su questioni che ci riguardano come cittadini europei. I temi di confronto sono stati scelti partendo all’analisi dell’attuale dibattito pubblico, individuando alcune delle sfide che, per i cambiamenti geopolitici, economici, sociali e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontare. Sono:

Unione europea nello scenario internazionale

Unione europea e il modello sociale

Unione europea e lo sviluppo dell'IA.

I gruppi saranno coordinati da ricercatori dell’Istituto Universitario Europeo e dell’Università degli Studi di Firenze, si riuniranno tra fine marzo e aprile, gestendo il calendario degli incontri sulla base delle esigenze di chi partecipa. Ciascun gruppo sarà chiamato a presentare il proprio lavoro, utilizzando gli strumenti di restituzione ritenuti più efficaci (position papers, poster, diagrammi, ecc..), nel corso dell’evento finale del progetto, che si terrà ad aprile nel Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio alla presenza del Presidente del Consiglio comunale della Città di Firenze.

Le candidature saranno gestite dal Centro di Eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi di Firenze e dovranno essere inviate entro l’ 11 febbraio 2024 completando il Google Form indicando come indirizzo di contatto la mail istituzionale (@stud.unifi.it).

Perché la candidatura sia considerata valida, ciascun candidato dovrà spiegare brevemente le sue motivazioni per partecipare al progetto (paragrafo di 5-10 righe). Le lingue di lavoro saranno l'italiano e l'inglese. Ciascun partecipante potrà comunque scegliere di esprimersi nella lingua che preferisce.