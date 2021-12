Al Mandela 600 mila vaccini

“Un grande traguardo che testimonia l’appassionata dedizione e l’ineccepibile organizzazione di questo hub vaccinale che, dopo la chiusura della Nuvola a Roma, è divenuto il primo hub in Italia per numero di dosi somministrate”.

Con queste parole il presidente Eugenio Giani ha voluto celebrare il traguardo di 600 mila vaccini al Mandela Forum, andando di persona a salutare i medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, i tecnici della prevenzione, gli amministrativi, i volontari e il personale del Mandela Forum nel giorno in cui, per una straordinaria coincidenza, cade anche l’ottavo anniversario della morte di Nelson Mandela.

“Questo hub ha fatto e sta continuando a fare numeri che ci rendono orgogliosi – ha proseguito Giani – in linea perfetta con la migliore tradizione toscana. Adesso il prossimo compito è occuparsi della vaccinazione dei bambini dai 5 ai 12 anni. Stiamo già lavorando al massimo e mi auguro che nel giro di dieci giorni possiamo far partire le prenotazioni. Qua al Mandela la creatività della PRG ha già pensato a realizzare un ambiente dedicato, che sarà separato da quello per gli adulti, e avrà musica, video, attrezzature che faranno vivere ai bambini l’esperienza della vaccinazione come un gioco, senza paura, mettendoli a proprio agio”.

In un Mandela Forum in cui anche stamani, domenica, si dipana regolare e placida la fila dei cittadini venuti a vaccinarsi, sedia dopo sedia, tappa dopo tappa, svetta al centro dello spazio anche un albero di Natale tutto speciale, fatto di bauli.

Sono i bauli simbolo dello spettacolo, dell’ arrivo della produzione, del montaggio, dell’allestimento, del set up degli eventi, bauli che cotribuiscono a creare memoria. E che gli organizzatori hanno voluto allestire perché nel Mandela Forum, grande contenitore di memoria, ricordino che il settore è ancora parzialmente fermo in attesa di ripartire.

“Adesso – ha aggiunto Massimo Gramigni fondatore della PRG – l’unica speranza che esprimiamo è che le persone vengano a vaccinarsi. Prima si finisce di vaccinare prima si riprende l’attività ordinaria. Oggi, che sono 8 anni dalla scomparsa di Mandela dico: venite a vaccinarvi al Mandela Forum perché qualunque sentimento di preoccupazione qua sarà accolto dal personale preparato che è a vostra disposizione con competenza e amore. E’ questa la parola chiave con cui stiamo affrontando tutta la partita e che non a caso ho voluto sottolineare: i cittadini che arrivano qua a vaccinarsi troveranno amore”.

In Toscana sono 304.725 i casi di positività al Coronavirus, 669 in più rispetto a ieri (630 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 286.787 (94,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 9.682 tamponi molecolari e 22.205 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 8.313 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.515, +4,7% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 299 (4 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un'età media di 84,7 anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 6.455.650 vaccinazioni, 22.307 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata.

La Toscana è la 6° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 96% delle 6.721.400 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 175.983 per 100 mila abitanti (media italiana: 166.098 per 100 mila).L'età media dei 669 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (630 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico).

Sono 83.926 i casi complessivi ad oggi a Firenze (171 in più rispetto a ieri), 27.611 a Prato (19 in più), 28.908 a Pistoia (60 in più), 16.052 a Massa (46 in più), 30.792 a Lucca (73 in più), 35.606 a Pisa (51 in più), 22.788 a Livorno (56 in più), 27.304 ad Arezzo (66 in più), 18.319 a Siena (37 in più), 12.864 a Grosseto (90 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.Sono 261 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 215 nella Nord Ovest, 193 nella Sud est.La Toscana si trova al 11° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 8.307 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 8.596 x100.000, dato di ieri).

Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 10.784 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 9.940, Pisa con 8.550, la più bassa Grosseto con 5.886.Complessivamente, 10.216 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (469 in più rispetto a ieri, più 4,8%).Sono 25.500 (54 in più rispetto a ieri, più 0,2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 9.314, Nord Ovest 10.879, Sud Est 5.307).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 299 (4 in più rispetto a ieri, più 1,4%), 49 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite sono 286.787 (193 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 286.787 (193 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.Purtroppo, oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un'età media di 84,7 anni.Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Lucca, 2 a Pisa.Sono 7.423 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.391 a Firenze, 655 a Prato, 690 a Pistoia, 547 a Massa Carrara, 704 a Lucca, 748 a Pisa, 429 a Livorno, 566 ad Arezzo, 372 a Siena, 224 a Grosseto, 97 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 202,4 x100.000 residenti contro il 226,4 x100.000 della media italiana (11° regione).

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (288,1 x100.000), Prato (255,8 x100.000) e Firenze (242,5 x100.000), il più basso a Grosseto (102,5 x100.000).