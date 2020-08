Lunedì 10 agosto, ore 18.30

Al Caffè de La Versiliana si parla di “telemedicina”

lunedì 10 agosto, ore 18.30

Marina di Pietrasanta (LU)_ Il confinamento ha fatto scoprire anche agli anziani l’uso del cellulare e del web per parlare con nipoti e familiare. Ma l’uso del cellulare è diventato importante anche per la salute. In tempo di confinamento c’è stato un drastico aumento della “telemedicina” ovvero di visite fatte attraverso l’uso del computer o di un telefono. La telemedicina sarà la medicina del futuro? potremmo farci visitare seduci comodamente sul divano di casa nostra?

I pregi ed i difetti, i limiti e le possibilità di applicazione della telemedicina saranno affrontati nell’incontro al Caffè de La Versiliana in programma lunedì 10 agosto alle 18.30 dove si parlerà anche di ortopedia robotica e di chirurgia sempre robotica. Tra gli ospiti dell'incontro ci saranno Roberto Ceravolo, Professore di Neurologia AOUP , Mario Manca Direttore Ortopedia USL Nord Ovest, Mario Petrini, Direttore dipartimento Oncologia AOUP e Silvia Briani Direttrice AOUP (Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana) pronta a parlare di questo argomento, ma anche dei retroscena e delle problematiche che un grande ospedale, come quello di PISA, ha dovuto affrontare al tempo del Coronavirus.

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè, promossi da Fondazione Versiliana in collaborazione con Comune di Pietrasanta, sono tutti trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”e saranno in onda anche suNoi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

