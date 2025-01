Al Caffè de La Versiliana l’infettivologo Matteo Bassetti

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 147 nuovi casi di Covid-19: 124 confermati con tampone molecolare e gli altri 23 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.670.041. A oggi in 471 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,01% (159 persone) e raggiungono quota 1.656.838 (99,2% dei casi totali). A oggi sono ricoverate in ospedale 48 persone (10 in più rispetto alla settimana precedente, più 26,3%), di cui 1 (1 in meno, meno 50%) si trova in terapia intensiva. In 423 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (26 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 5,8%). La lista dei decessi si aggiorna con 4 nuovi decessi: 4 uomini, con un'età media di 75,5 anni.

Domenica 2 febbraio (ore 11.30) al Caffè de La Versiliana sarà ospite l’infettivologo Matteo Bassetti, che nella suggestiva cornice della Green House presenterà il suo ultimo libro “Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza” (ed. Piemme), un testo utile per capire il valore fondamentale del metodo scientifico e come agiscono le fake news in ambito medico.

Intervistato dal direttore Alessandro Sallusti, Bassetti ripercorrerà le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media: dal Covid all'omeopatia, dalle diete miracolose fino a Stamina, dal metodo Di Bella all'uso smodato degli antibiotici: un campionario di credenze e supposte verità che hanno illuso, ingannato o semplicemente distorto cure e trattamenti in questi ultimi decenni.

Gli incontri invernali al Caffè si svolgono alla Green House della Versiliana a Marina di Pietrasanta.