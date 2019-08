Dai primi di dicembre a Viareggio il nuovo wellness club di un team top

Nell'ex fondo Martinelli interiors in via Aurelia nord 112 la consulenza di Mr Universo Fitness Massimo Alparone, braccialetti 'intelligenti' per l'allenamento e la collaborazione di Denese Cavaunaugh, esperta yoga e personal trainer della famiglia Obama e di Madonna

Sarà il primo salotto del wellness 4.0. La scommessa di Massimo Alparone, incoronato Mr. Universo Fitness, è ambiziosa: i primi di dicembre nei locali di via Aurelia nord 112 a Viareggio (ex Martinelli interiors) nascerà il primo Luxury Wellness Club della Versilia con uno spazio di 400 metri quadrati dove si svilupperanno le più innovative tecnologie wellness con istruttori di livello e programmi personalizzati. Il lusso dunque andrà a braccetto col benessere, in un ambiente dove l'accoglienza sarà da hotellerie (ai soci verranno consegnati cortesy kit con asciugamani e bottigliette d'acqua interamente brandizzati) e i macchinari per l'allenamento muscolare di ultimissima generazione. L'ambiente farà rima con luxury in ogni suo aspetto: l'azienda che curerà gli interni è la stessa che ha l'esclusiva per l'allestimento dei punti vendita Chanel nel mondo e ogni complemento interno darà vita a uno showroom live con la possibilità di acquistare lampade, divani ed ogni elemento di design.

Lo spazio sarà diviso in quattro aree e sarà aperto tutti i giorni dalla mattina alle 6,30 fino alla sera, domenica compresa, con possibilità di prenotazione del posto auto. Il cliente potrà usufruire di una consulenza di anamnesi iniziale sullo stato della propria forma fisica effettuata direttamente da Massimo Alparone, esperto mondiale di wellness, e poi verrà stilato un programma di allenamento con scheda personalizzata. Grazie a bracciali intelligenti', i macchinari seguiranno il piano wellness di ogni singolo socio. Nel centro sarà possibile praticare tutte le discipline di ultima generazione: dal lavoro isotonico di modellamento muscolare fino a yoga, pilates e attività funzionali per il miglioramento delle performance e all'antiaging. Con lezioni indoor e outdoor per chi preferisce allenarsi in villa, in hotel o a bordo del proprio yacht. E per chi vuole provare l'esperienza di gruppo di walking beach o nuoto (con cuffiette in wi fi).

Nutrito il parterre di top trainers e di collaborazioni di livello che già vanta il nuovo Luxury Wellness Club, grazie agli stretti rapporti di Alparone con campioni dello sport come Francesco Panetta, Juri Chechi, Francesco Chicchi, Denis Dallan e Massimiliano Rosolino. Del team fa parte anche Denese Cavaunaugh, istruttrice di yoga e personal trainer della famiglia Obama e della pop star Madonna.

"Questa nuova realtà sportiva dedicata ai soci -spiega Massimo Alparone- sarà un contenitore dedicato a tutti i cinque sensi. Il centro garantirà adeguato allenamento ma anche incontri con aziende agricole di livello, degustazioni e presentazioni di libri grazie ad una sala congressi dedicata. Si tratta di un'occasione che mancava in Versilia: anche la domenica ci saranno attività, con l'opportunità di assaggiare una bevanda salutare e anche del caviale. Non mancherà l'area boutique con eccellenze della manifattura e una club house per il relax. Garantiremo poi la collaborazione con un circuito di cliniche a livello mondiale. E' il momento in cui Viareggio può davvero riscattarsi puntando sul lusso -insiste Alparone- la recente ristrutturazione di hotel e il rilancio della nautica sono ottimi segnali che ci invitano a stare al passo".

Il nuovo Luxury wellness club aprirà i primi di dicembre ma dal 10 settembre saranno aperte le iscrizioni. E' possibile rivolgersi al 391.7590473 o scrivere a segreteria@yptacademy.it