Ai Gigli due escape room Marvel

CAMPI BISENZIO (Firenze), 21 gennaio 2023 – Da soli però non ce la potranno fare e avranno bisogno dell’aiuto dei visitatori del Centro Commerciale I Gigli. Dal 20 al 30 gennaio al Primo Piano di Corte Lunga arriveranno due diverse Escape Room “Marvel Mission” in esclusiva in Toscana: chi vorrà potrà entrare nel mondo Marvel e accettare la sfida con i supereroi.

L’Escape Room “Marvel Mission” del Centro Commerciale I Gigli sarà un'esperienza emozionante in cui i partecipanti dovranno riuscire a risolvere una serie di enigmi, utilizzando elementi e indizi a loro disposizione, entro il limite di tempo stabilito.

Nella stanza di Spider-Man, la missione sarà quella di trovare un oggetto molto importante che Peter Parker ha lasciato nella sua camera. Poco dopo essere uscito per un lavoro al quotidiano Daily Bugle, ha chiesto aiuto per trovare un oggetto ma la chiamata si è interrotta prima che potesse dire il codice che apre la valigetta dove conserva questo oggetto. I partecipanti avranno solo 10 minuti per risolvere la situazione e aiutarlo.

Invece, nella Escape Room di Iron Man, bisognerà aiutare Iron Man a combattere contro l'invasione Kree sulla terra. Il loro obiettivo è la sede dello S.H.I.E.L.D. e gli invasori sono riusciti a circondare l'area e disattivare tutte le difese utilizzando le tecnologie più avanzate. I partecipanti, nei panni di agenti dello S.H.I.E.L.D, dovranno riattivare il campo di forza in soli dieci minuti utilizzando la vecchia tecnologia conservata nel seminterrato del quartier generale di New York.

Rivolto a persone di età compresa tra i 5 e i 99 anni, l’evento è gratuito. Gli orari sono: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21.