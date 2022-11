Lucca Comics and Games lancia gli appuntamenti di primavera

Lucca, 1 novembre 2022- Il gioco da tavolo come arma di contrasto contro il gioco d’azzardo. Ha fatto tappa a Lucca Comics & Games, all’interno del padiglione Carducci il tour del progetto “Slow Life – Slow Games: Gioca al ritmo giusto”, campagna di prevenzione dell’azzardopatia che si prefigge di combattere il gioco d’azzardo e di prevenirlo attraverso una sana educazione al gioco, che sia pura passione e divertimento. Il progetto è stato sviluppato dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in collaborazione con Lucca Crea grazie al finanziamento del Ministero della Sanità, che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo.

Durante la manifestazione, grazie ai volontari dell’associazione OxyzO – Orizzonti ludici e ai dimostratori delle case editrici coinvolte presenti sono state realizzate centinaia di sessioni di gioco da tavolo, durante le quali alcuni educatori hanno insegnato i giochi da tavolo selezionati dagli esperti del Game Science Research Center, centro di ricerche creato dalla Scuola di Alti Studi IMT di Lucca in collaborazione con Lucca Crea, e sono: “Beccato”, “Dixit”, “Eryantis”, “Kindomino”, “Manolesta”, “Rush hour” e “Shottentotten 2” e altrettante sessioni di gioco di ruolo dalle associazioni coinvolte dal progetto nelle scuole secondarie di primo grado: Più Prato, Narratori di Mondi, The Agency e Area Games.

A far visita allo stand nell’area games anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che si è complimentato “Per l’iniziativa dall’importante valore sociale, che va a contrastare una vera piaga, che conta ogni anno numeri impressionanti”, accompagnato dal sindaco di Lucca Mario Pardini, dalla presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi, dal direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, insieme al Dr Maurizio Varese, responsabile del progetto e direttore dell’Area Dipendenze Azienda USL Toscana nord ovest.Il progetto è stato sviluppato infatti dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in collaborazione con Lucca Crea (società del Comune di Lucca che organizza anche Lucca Comics & Games) grazie al finanziamento del Ministero della Sanità che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo.

A plaudire all’iniziativa anche l’Arcivescovo di Lucca Polo Giulietti che ha ricordato come: “purtroppo in condizioni di difficoltà il ricorso al gioco d’azzardo e all’usura crescono in modo importante”.

La campagna "Slow Life - Slow Games: Gioca al ritmo giusto" proseguirà per tutto il 2022 con altre iniziative nei presidi negli ospedali dell’area Toscana Nord Ovest per poi arrivare nelle scuole nel corso del 2023.

Nel 2023 torna la primavera con la Lucca Crea Week. Dopo il successo della passata edizione, per il prossimo anno si rinnova la formula che vede i due eventi dar vita a una settimana davvero speciale, con due week end consecutivi, ricchi di appuntamenti e iniziative.

Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage pop aprirà le sue porte sabato 25 e domenica 26 marzo al Polo Fieristico di Lucca; mentre VerdeMura, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, accoglierà i visitatori nei giorni di venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile sulle Mura di Lucca. A presentare l’iniziativa l’assessore comunale alla Cultura Mia Pisano, Maria Novella Dogliotti, responsabile per Lucca Crea del Polo Fiere e Gardening, Dario Dino Guida coordinatore Lucca Collezionando e Giovanni Russo coordinatore contenuti culturali della manifestazione, insieme a Giorgio Giusfredi, autore che lavora con Bonelli editore ed Elena Mirulla, disegnatrice della squadra di Cronaca di Topolinia, che presenterà a Lucca Collezionando la nuova opera Weird Vampy.

Lucca Collezionando, il festival vintage-pop primaverile organizzato al Polo Fiere di Lucca dedicato al fumetto, conferma la formula che ha avuto grande successo nella passata edizione, che ha permesso ai visitatori di rivivere il clima della cultura pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90 e annuncia già i primi grandi ospiti d’onore: Claudio Villa e Alfonso Font. Claudio Villa, è una delle matite di punta della Sergio Bonelli Editore per la quale ha disegnato Martin Mystère, Dylan Dog, Nick Raider e soprattutto il personaggio più famoso della casa editrice milanese: Tex.

Una vera leggenda del fumetto italiano, che dal 1994, a partire dal n.401, diventa (incarico che ricopre tuttora) il copertinista ufficiale di Tex, di cui ha realizzato anche diversi episodi. Nel 2006, su testi di Tito Faraci, ha disegnato una storia con protagonisti personaggi Marvel Comics, prodotta direttamente dall'italiana Panini Comics: Devil/Capitan America: Doppia Morte e nel 2019 completa, dopo anni e anni di lavoro, Tex l’inesorabile, lo straordinario Texone, con testi di Mauro Boselli, che da Lucca Comics & Games 2019 è già stato presentato in varie edizioni da collezione.

Alfonso Font, spagnolo, è uno dei grandi autori europei del fumetto, ha realizza fra le tante importanti opere le serie: “Le storie nere” e i “Racconti del futuro imperfetto”, ritenuti alcuni dei suoi capolavori. Per le suo opere ha ricevuto numerosi premi internazionali, ed è stato insignito nel 1996 del prestigioso premio "Yellow Kid" Maestro del Fumetto di Lucca Comics & Games. Ha iniziato la sua carriera professionale proprio con il western dell’editore Bonelli, a cui è tornato recentemente illustrando le storie di Tex, scritte con Mauro Boselli.

Lucca Collezionando è Il luogo ideale per completare la propria collezione di fumetti, trovare le ultime uscite editoriali e incontrare i propri artisti preferiti. Un viaggio, non solo alla riscoperta del vintage da collezione italiano, europeo ed americano, ma anche dei manga e degli anime classici, con l’aggiunta della passione per il videogioco Arcade. A Lucca Collezionando saranno presenti per firma-copie e chiacchiere con i lettori anche tantissimi autori, disegnatori e illustratori.

La fiera è una grande occasione per riconquistare il proprio tempo e condividere le proprie passioni. Il collezionismo è anche un’occasione di incontro, scambio e creazione di vere e proprie comunità: torna quindi l’Area Community, che ospita i club e le associazioni che animano il mondo del fumetto come Tex Willer (Gruppo FB Tex Willer) Martin Mystère (AMYS), gli universi Disney (Papersera), Dylan Dog (Dylandogofili e Dylan Dog Fans Club), Zagor (SCLS, Forum Zagortenay, Amici Zagoriani), Samuel Stern (Sterniani).

Non mancherà una delle aree più amate dai visitatori, quella dedicata alle Tavole Originali, con collezionisti, gallerie e associazioni che celebrano il mercato e l’emozione di avere un pezzo originale della storia del fumetto.Il settore delle tavole originali, infatti, è incredibilmente florido, vivace e ormai equiparabile al mercato dell'arte tradizionale, con tavole vendute per cifre da capogiro.