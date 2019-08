Agosto al cinema alle Arene di Marte di Firenze

Cinema sotto le stelle fino a domenica 1 settembre al Mandela Forum. Incontri con registi e cine-maratona di Ferragosto, anteprime dai grandi Festival. Evento speciale Apocalypse Now final cut

Agosto ricco di appuntamenti alle Arene di Marte, le due sale cinematografiche estive del Nelson Mandela Forum di Firenze.

Il grandi successi della stagione (e replica dei film più visti a luglio), incontri con gli autori, un omaggio a Marco Bellocchio, la cine-maratona di Ferragosto e il Festival dei Festival con le anteprime della prossima stagione cinematografica.

Da sabato 3 agosto cinque film di Marco Bellocchio. Inaugura “Il traditore”, tra i successi dell’estate, e poi una selezione di titoli dalla cinematografia del grande regista: “Marcia Trionfale” (lun 5), “Il diavolo in corpo” (lun 12), “L’ora di religione” (lun 19), “Vincere” (lun 26).



Per la sezione incontri, martedì 6 agosto il giovane regista fiorentino Manfredi Lucibello presenterà “Tutte le mie notti”, noir teso, al centro due donne, tutto ambientato in una notte.



Oltre alle nuove proiezioni di “Bohemian Rhapsody” (tre repliche dom 4, sab 17 e ven 30),

“Nureyev” (gio 8 e mer 21), “Dolor y Gloria” (ven 9 e dom 1 settembre), “7 uomini a mollo” (ven 16), agosto svela i primi, importanti titoli che arrivano su grande schermo dal prossimo settembre.



Si parte lunedì 12 con “Mademoiselle”, thriller in costume del maestro del brivido Park Chan-wook e si conclude con un altro grande autore coreano, Lee Chang Dong e il suo Burning (ven 30), proveniente dal concorso del Festival di Cannes, a chiudere idealmente un’estate all’insegna dei film provenienti dalla Corea in omaggio alla recente palma d’oro. Nel mezzo anche il documentario fotografico di grandissimo impatto “Antropocene - l’epoca umana” (ven 29), racconto per immagini affascinante e inquietante di come l’umanità stia irrimediabilmente cambiando la faccia del pianeta, e finalmente il nuovo film “L’ospite” di Duccio Chiarini (mar 27), regista fiorentino, capace di raccontare la generazione dei quarantenni con spirito e acutezza in una commedia leggera e che fa riflettere.



Tra i titoli delle 8 anteprime spicca la nuova copia, restaurata e rimontata definitivamente da Francis Ford Coppola di “Apocalypse Now” (mer 28). Questo final cut presentato a Bologna in piazza maggiore alla presenza del regista a giugno ha radunato più di ottomila persone in adorazione di uno dei grandi capolavoro del cinema e viene presentato a Firenze con due mesi di anticipo della nuova uscita in sala.



Immancabile la maratona di Ferragosto di mercoledì 14 agosto: nell’Arena Grande appuntamento con “La notte dei viaggi”, dalle 21,15 in programma il premio Oscar “Green Book” e a seguire un altro mitico film on the road, “Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo per ridere di nuovo con un giovane classico della commedia all'italiana. Sempre martedì 14, nell’Arena Piccola, la “Notte degli stregati dalla luna”: alle 21.30 il cult “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, seguito dal documentario “American moon” di Massimo Mazzucco, su tutti i segreti dietro al mitico allunaggio del 1969.



Si accede alle Arene di Marte da piazza Berlinguer. Biglietto 5 euro (dal lunedì al giovedì ridotto 4 euro con tessera soci Coop). Per le proiezioni delle anteprime il biglietto costa 7 euro (ridotto 6 euro, dal lunedì al giovedì). Prevista anche una tessera fedeltà che consente un ingresso gratuito ogni cinque.



L’orario d’inizio delle proiezioni - arena grande ore 21.15, arena piccola ore 21.30 - è sfalsato per consentire un afflusso più ordinato. Le arene resteranno chiuse domenica 11 e domenica 18 agosto.



Tutte le sere dalle ore 20 è aperto l’ottimo e collaudato ristorante del cinema, con tavoli sistemati nel verde.



Info tel. 055 678841 - mandelaforum it.



Programma Arene di Marte agosto/settembre 2019

Ven 2/8 Arena Grande, ore 21:15: Green Book, di Peter Farrelly, 130’

Ven 2/8 Arena Piccola, ore 21,30: Il settimo sigillo, di Ingmar Bergman, ( v.o sott.it ), 95'

Sab 3/8 Arena Grande, ore 21:15: Il traditore, di Marco Bellocchio, 148’

Sab 3/8 Arena Piccola, ore 21,30: I figli del fiume giallo, di Jia Zhangke, 141'

Dom 4/8 Arena Grande, ore 21:15: Bohemian Rapsody, di Dexter Fletcher, Bryan Singer, 106’

Dom 4/8 Arena Piccola, ore 21,30: La prima vacanza non si scorda ma, di Patrick Cassir, 102’

Lun 5/8 Arena Grande, ore 21:15: Cyrano mon amour, di Alexis Michalik, 109’

Lun 5/8 Arena Piccola, ore 21,30: Marcia trionfale, di Marco Bellocchio, 125’ (1976)

Mar 6/8 Arena Grande, ore 21:15: Van Gogh: sulla soglia dell’eternità, diJulian Schnabel, 110’

Mar 6/8 Arena Piccola, ore 21,30: Tutte le mie notti, di Manfredi Lucibello, 81’

Mer 7/8 Arena Grande, ore 21:15: Arena Grande, ore 21:15: Stanlio e olio, di Jon S. Baird, 97’

Mer 7/8 Arena Piccola, ore 21,30: La paranza dei bambini, di Claudio Giovannesi, 111'

Gio 8/8 Arena Grande, ore 21:15: Nureyev – The White Crow, di Ralph Fiennes, 122’

Gio 8/8 Arena Piccola, ore 21,30: Sir – Cenerentola a Mumbai, di Rohena Gera, 99’

Ven 9/8 Arena Grande, ore 21:15: Dolor y gloria, di Pedro Almodovar, 113’

Ven 9/8 Arena Piccola, ore 21,30:Il corpo della sposa, di Michela Occhipinti, 94’

Sab 10/8 Arena Grande, ore 21:15: Rocketman, di Dexter Fletcher, 121’

Sab 10/8 Arena Piccola, ore 21,30: Il segreto di una famiglia, di Pablo Trapero, 112’

Dom 11/8 Arena Grande CHIUSO

Dom 11/8 Arena Piccola CHIUSO

Lun 12/8 Arena Grande, ore 21:15: Mademoiselle, di Park Chan-Wook, Anteprima (V.O. Sott.IT), 144’

Lun 12/8 Arena Piccola, ore 21,30: Diavolo in corpo, di Marco Bellocchio, 110’ (1986)

Mar 13/8 Arena Grande, ore 21:15: Ma cosa ci dice il cervello, di Riccardo Milani, 100’

Mar 13/8 Arena Piccola, ore 21,30: Le invisibili, di Louis-Julien Petit, 102’

Mer 14/8 Arena Grande, ore 21:15: Green Book, di Peter Farrelly, 130’

Mer 14/8 Arena Grande, ore 21:15: Basilicata coast to coast, di Rocco Papaleo, 105’

Mer 14/8 Arena Piccola, ore 21,30: L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca, 102'

Mer 14/8 Arena Piccola, ore 21,30: American Moon, di Massimo Mazzucco, 120’

Gio 15/8 Arena Grande, ore 21:15: Il traditore, di Marco Bellocchio, 148’ Gio 15/8 Arena Piccola, ore 21,30: Bangla, di Phaim Bhuiyan, 84’

Ven 16/8 Arena Grande, ore 21:15: 7 uomini a mollo, di Gilles Lellouche, 122’

Ven 16/8 Arena Piccola, ore 21,30: Due amici, di Louis Garrel, 100’

Sab 17/8 Arena Grande, ore 21:15: Bohemian Rapsody, di Dexter Fletcher, Bryan Singer, 106’

Sab 17/8 Arena Piccola, ore 21,30: Tutti pazzi a Tel Aviv, di Sameh Zoabi, 100’

Dom 18/8 Arena Grande CHIUSO

Dom 18/8 Arena Piccola CHIUSO

Lun 19/8 Arena Grande, ore 21:15: Serenity – l’isola dell’inganno, di Steven Knight,106’

Lun 19/8 Arena Piccola, ore 21,30: L’ora di religione, di Marco Bellocchio, 102’ (2002)

Mar 20/8 Arena Grande, ore 21:15: Il corriere - The mule, di Clint Eastwood, 116’

Mar 20/8 Arena Piccola, ore 21,30: Il ritratto negato, di Andrzej Wajda, 98’

Mer 21/8 Arena Grande, ore 21:15: Nureyev – The White Crow, di Ralph Fiennes, 122’

Mer 21/8 Arena Piccola, ore 21,30: L’ultima ora, di Sébastien Marnier, 103’

Gio 22/8 Arena Grande, ore 21:15: Lou von Salomè, di Cordula Kablitz-Post, Anteprima, (V.O. Sott.It),103’

Gio 22/8 Arena Piccola, ore 21,30: Cafarnao, di Nadine Labaki, 120’

Ven 23/8 Arena Grande, ore 21:15: The rider, di Chloé Zhao, Anteprima (V.O. Sott.It), 105’

Ven 23/8 Arena Piccola, ore 21,30: I fratelli Sisters, di Jacques Audiard, 122'

Sab 24/8 Arena Grande, ore 21:15: Green book, di Peter Farrelly, 130’

Sab 24/8 Arena Piccola, ore 21,30: L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca, 102'

Dom 25/8 Arena Grande, ore 21:15: Il traditore, di Marco Bellocchio, 148’

Dom 25/8 Arena Piccola, ore 21,30: Lucania – Terra Sangue e Magia, di Gigi Roccati, 85’

Lun 26/8 Arena Grande, ore 21:15: La vita invisibile di Euridice Gusmao, di Karim Aïnouz , Anteprima, (V.o Sott.It ), 139’

Lun 26/8 Arena Piccola, ore 21,30: Vincere, di Marco Bellocchio, 128’ (2009)

Mar 27/8 Arena Grande, ore 21:15: L’ospite, di Duccio Chiarini, Anteprima, 94’

Mar 27/8 Arena Piccola, ore 21,30: La douleur, di Emmanuel Finkiel, 127’

Mer 28/8 Arena Grande, ore 21:15: Apocalypse Now, di Francis Ford Coppola, (Vers. Restaurata Sott.it), 182’

Mer 28/8 Arena Piccola, ore 21,30: Santiago, Italia, di Nanni Moretti,80’

Gio 29/8 Arena Grande, ore 21:15: Antropocene – l’epoca umana, di J. Baichwal, E. Burtynsky, Anteprima, (V.O. Sott.It), 87’

Gio 29/8 Arena Piccola, ore 21,30: Green book, di Peter Farrelly, 130’

Ven 30/8 Arena Grande, ore 21:15: Burning – l’amore brucia, di Lee Chang-dong, Anteprima, (V.O. Sott.It) 148’

Ven 30/8 Arena Piccola, ore 21,30: Bohemian Rapsody, di Dexter Fletcher, Bryan Singer, 106’

Sab 31/8 Arena Grande, ore 21:15: Rocketman, di Dexter Fletcher, 121’

Sab 31/8 Arena Piccola, ore 21,30: Il traditore, di Marco Bellocchio, 148’

Dom 1/9 Arena Grande, ore 21:15: Dolor y gloria, di Pedro Almodovar, 113’

Dom 1/9 Arena Piccola, ore 21,30: Stanlio e olio, di Jon S. Baird, 97’