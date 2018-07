Aeroporto: convocata la Conferenza dei Servizi per i nuovi pista e terminal

Il sindaco Nardella: “È una buona notizia. Comune di Firenze pronto a parteciparvi con equilibrio e in modo efficace”

Firenze, 9 luglio 2018 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato una Conferenza dei Servizi per il 7 settembre 2018 in merito al Piano di Sviluppo Aeroportuale dell’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze.

“Apprendiamo con particolare soddisfazione la notizia della convocazione della Conferenza dei Servizi che rappresenta l’ultimo e definitivo tassello procedurale ai fini dell’autorizzazione definitiva alla realizzazione della nuova pista e del nuovo terminal dell’aeroporto che il territorio aspetta da oltre 50 anni”, ha commentato il Presidente di Toscana Aeroporti Maro Carrai.

“La notizia dell’insediamento della conferenza convocata dal Ministero delle Infrastrutture è una buona notizia”. Così il sindaco Dario Nardella commenta la notizia. “Il Comune di Firenze è pronto a parteciparvi con equilibrio e in modo efficace - continua - allo scopo di perseguire il pubblico interesse per la realizzazione di un’opera strategica fondamentale per il territorio nello scrupoloso rispetto di tutte le norme, delle esigenze di tutela dell’ambiente, del territorio e di sostenibilità”.