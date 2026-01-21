Acquisto biglietti tpl: alleanza Autolinee Toscane - Telepass

Roma, 21 gennaio 2026 — Telepass, leader nei servizi di mobilità integrata e nel telepedaggio, e Autolinee Toscane, società che gestisce il trasporto su gomma in tutta la regione, sia urbano che extraurbano, annunciano di aver siglato una partnership per accompagnare cittadini e turisti nell’adozione di abitudini di mobilità virtuose e attente all’ambiente attraverso l’integrazione nell’ecosistema Telepass dei biglietti del trasporto pubblico locale per tutte le province della Toscana.

La partnership permette l’integrazione del servizio di acquisto dei biglietti del trasporto pubblico locale gestito dall’azienda tramite l’App Telepass, in tutte le città delle province della Toscana, sia titoli urbani che extraurbani. Complessivamente, gestite da Autolinee Toscane, si contano 965 linee, 24.527 km di rete e 37.538 fermate nella regione. I clienti Telepass possono così accedere a un’ampia offerta sul territorio regionale tramite un’unica piattaforma, individuare e acquistare la soluzione di spostamento che meglio soddisfa le proprie esigenze di viaggio.

URBANNext (URBI) è la società del Gruppo Telepass leader nella mobilità urbana con un portafoglio di 10 servizi erogati tramite app (pay per use, senza necessità di abbonamenti o sottoscrizioni) e distribuiti a clienti terzi – tra cui la stessa Telepass. Attiva su base nazionale e con servizi urbani consolidati in 42 città, URBI si distingue per un portafoglio che spazia dal trasporto pubblico locale ai taxi, dai treni alla sharing, che si arricchisce ulteriormente grazie all’accordo con Autolinee Toscane. L’acquisto dei titoli di viaggio di Autolinee Toscane potrà avvenire anche nell’ambito del progetto nazionale Maas4Italy, di cui URBI è leader in Italia (attiva su Milano, Roma, Firenze, Bari, Torino, Bolzano, Veneto, Abruzzo, Piemonte, Puglia, Campania ed Emilia-Romagna).

È proprio in logica Mobility-as-a-Service che nel tempo Telepass ha sviluppato il proprio ecosistema per mettere gli utenti al centro dei servizi di mobilità, offrendo loro soluzioni su misura basate sui loro bisogni e sempre più sostenibili. Telepass, infatti, intende puntare su un ulteriore rafforzamento della qualità e della capillarità della propria offerta, anche geografica, al fine di consentire ai propri clienti – grazie a un’attiva collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali – di migliorare l’esperienza di viaggio e risparmiare tempo in tutte le principali città italiane, non solo in quelle più grandi. In particolare, grazie alla partnership con Autolinee Toscana, il servizio di acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico locale in Toscana consolida l’offerta già disponibile sull’App Telepass per la fruizione dello stesso servizio a Milano, Roma, Torino, Venezia e Campania.

"L’integrazione del servizio erogato da Autolinee Toscana nella nostra App è una spinta ulteriore alla capillarità dei servizi che offriamo ai nostri clienti. La nostra azienda è costantemente impegnata a investire in soluzioni innovative per rendere gli spostamenti urbani più semplici e accessibili a tutti. Crediamo fermamente che, unendo le forze con partner strategici nel settore del trasporto pubblico, possiamo creare un sistema di mobilità integrata e fluida che risponda alle esigenze di una città moderna e in continuo movimento. Il nostro obiettivo è fornire un'esperienza di viaggio senza interruzioni, riducendo i tempi di spostamento e favorendo una mobilità sempre più sostenibile” commenta Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass.

“Con Telepass offriamo ai nostri clienti un ulteriore modo per pagare i biglietti e viaggiare sui nostri bus. Il nostro obiettivo resta quello di fornire tutte le soluzioni più semplici per rendere il trasporto pubblico accessibile e comodo. chi arriva in auto nelle città della Toscana potrà, ovunque, anche con la app di Telepass continuare il viaggio con at, senza costi aggiuntivi. Un metodo che si aggiunge agli altri 7 metodi che già offriamo, puntando sempre di più sul digitale, riducendo il consumo di carta e riducendo l'impatto sull'ambiente” commenta Federico Germinario, Direttore commerciale e sistemi di Autolinee Toscane.

Per usufruire del servizio è necessario aver sottoscritto l’offerta Telepass Sempre o Plus, scaricare l’App (disponibile per sistema iOS e Android), selezionare il servizio di trasporto pubblico tra le icone presenti e acquistare la soluzione desiderata tra le diverse offerte presenti.

Telepass

Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento sia davvero un'esperienza senza confini. www.telepass.com

Autolinee Toscane

Dal 1° novembre 2021 at – autolinee toscane, parte del gruppo internazionale Ratp Dev, gestisce il Tpl su gomma della Regione Toscana. Sono oltre 950 le linee, tra urbane ed extraurbane, gestite da at e distribuite su 24 mila km di rete e percorse da 2.600 autobus che nei loro tragitti passano per un totale di 37 mila fermate.