Accademia, le Sale coi gessi di Bartolini e Pampaloni saranno ristrutturate

Avviata una accurata campagna fotografica

L’ambiente che ospita, in Galleria dell’Accademia, la ricchissima collezione di gessi di Lorenzo Bartolini e Luigi Pampaloni insieme a dipinti ottocenteschi, sarà a breve oggetto di un ampio progetto di ristrutturazione.

In preparazione delle complesse attività che si renderanno necessarie per l’avvio del progetto, la direzione ha colto occasione per avviare una accurata campagna fotografica, in modo da dotare il museo di un corredo digitale completo per la documentazione dell’opera di Bartolini.