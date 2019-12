Firenze: Accademia autonoma entro febbraio (forse)

Schmidt indica i tempi del passaggio se il decreto ministeriale arriva prima di Natale. "Comunque c'è la determinazione di far tornare l'autonomia alla Galleria"

(DIRE) - "La Galleria dell'Accademia di Firenze tornerà autonoma, il ministro lo ha detto più volte pubblicamente. Per quanto riguarda i tempi, se si può fare il Dpcm prima di Natale, allora sarà attivo verso la metà o la seconda metà di febbraio. Comunque c'è la determinazione di far tornare l'autonomia all'Accademia". Così il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, a proposito della decisione del ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini, di ridare l'autonomia al sito fiorentino. (Dip/ Dire)