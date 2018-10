Abuso di alcol a Firenze: chiusura minimarket e alimentari, scattano le multe

Scattano le prime multe per il mancato rispetto dell'ordinanza

Una nuova ordinanza limita alle 22 l'orario di apertura degli esercizi di vicinato di genere alimentare e misto nell'area Unesco. Ieri sera agenti in borghese della polizia amministrativa e due pattuglie della polizia di prossimità hanno controllato 60 attività nell'area compresa tra l'area di via Palazzuolo, Borgo Pinti e piazza Santa Croce e, contemporaneamente, in via Fiesolana, via Guelfa, via Faenza, e via Cavour.

Sette le violazioni accertate (4 riguardavano minimarket, 3 i kebab). Per i titolari è scattata la sanzione da 450 euro ciascuno.

“Ogni notte - ha sottolineato l'assessore Federico Gianassi - la polizia municipale sarà in strada per assicurare il rispetto dell'ordinanza”