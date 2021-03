Abisso dirige Fiorentina-Parma: i precedenti con i viola

ph Acf Fiorentina

Domenica 7 marzo al Franchi sfida cruciale in chiave salvezza

Sarà l'arbitro 35enne Rosario Abisso di Palermo a dirigere la sfida tra Fiorentina e Parma in programma domenica 7 marzo al Franchi. Una partita delicatissima che se vinta porterebbe la squadra viola molto più vicina alla salvezza e che se persa inguaierebbe non poco la compagine di Prandelli. Un pareggio farebbe restare la situazione più o meno allo stato attuale.

I precedenti in campionato con Abisso fanno segnare per la Fiorentina 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, entrambe in questo campionato contro Inter e Lazio. Da registrare un precedente proprio con le stesse due squadre: Parma - Fiorentina 1-2 il 5 luglio scorso con due rigori assegnati alla Fiorentina e trasformati da Pulgar.

Ecco le designazioni complete tratte dal sito Aia-Figc.

CROTONE – TORINO h. 15.00

GUIDA

MONDIN – BACCINI

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO



FIORENTINA – PARMA h. 15.00

ABISSO

TEGONI – FIORITO

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: PASSERI



H. VERONA – MILAN h. 15.00

ORSATO

GIALLATINI – PRETI

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI



INTER – ATALANTA Lunedì 08/03 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: RANGHETTI



JUVENTUS – LAZIO Sabato 06/03 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: PICCININI

VAR: DI BELLO

AVAR: PERETTI



NAPOLI – BOLOGNA h. 20.45

CHIFFI

VALERIANI – LO CICERO

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO



ROMA – GENOA h. 12.30

FABBRI

VECCHI – FIORE

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: CARBONE



SAMPDORIA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

LONGO – DEI GIUDICI

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: CECCONI



SPEZIA – BENEVENTO Sabato 06/03 h. 15.00

FOURNEAU

LIBERTI – LANOTTE

IV: GARIGLIO

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO



UDINESE – SASSUOLO Sabato 06/03 h. 18.00

MAGGIONI

PAGANESSI – GROSSI

IV: PASQUA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO