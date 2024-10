A Sesto Fiorentino una campagna contro la Dengue

Farmacentro lancia la campagna "Difenditi dalla Dengue": prevenzione e protezione per la salute pubblica. A seguito dell’aumento dei casi di Dengue nelle ultime settimane, la Cooperativa dei Farmacisti del Centro Italia rinnova il suo impegno al fianco delle farmacie e dei cittadini con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione di questa malattia trasmessa dalle zanzare e supportare il ruolo fondamentale delle farmacie nella tutela della salute pubblica.

Per questo, Farmacentro ha ideato la campagna "Difenditi dalla Dengue", che prevede una serie di strumenti e prodotti dedicati alla prevenzione e al controllo del contagio come test sierologici, per verificare se è avvenuto il contagio da Dengue; larvicida, per prevenire la diffusione della febbre Dengue eliminando le larve di zanzara; repellente, per proteggere i cittadini dalle punture di zanzare infette; materiale informativo consistente in una locandina della campagna di prevenzione, da esporre in farmacia o condividere sui social e tramite strumenti di video-comunicazione.

Questa iniziativa permette alle farmacie della Cooperativa di offrire un servizio di qualità ai propri clienti e di contribuire attivamente alla difesa della salute pubblica. Farmacentro è convinta che, solo attraverso la cooperazione e il coinvolgimento di tutti, si possa fare la differenza nella lotta contro la diffusione della Dengue.

"La crescente diffusione della Dengue in alcune aree geografiche in cui operiamo, rappresenta una minaccia per la salute pubblica e noi di Farmacentro sentiamo il dovere di intervenire attivamente per contribuire alla sua prevenzione. Con la campagna 'Difenditi dalla Dengue', vogliamo offrire alle farmacie strumenti concreti per proteggere la popolazione e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Questo è un esempio tangibile del nostro impegno nel supportare il territorio e nel promuovere la salute pubblica in modo responsabile ed efficace", dichiara Stefano Golinelli, presidente di Farmacentro.

"Il ruolo delle farmacie è oggi più che mai fondamentale nel proteggere e informare i cittadini. Con la campagna 'Difenditi dalla Dengue', Farmacentro vuole garantire un supporto concreto per affrontare questa situazione. Offrendo soluzioni accessibili e strumenti di prevenzione di alta qualità, puntiamo a potenziare l’azione sociale delle farmacie della cooperativa e a contribuire alla lotta contro la diffusione della Dengue. Solo attraverso l’unione di forze possiamo fare la differenza nel proteggere la salute delle nostre comunità", replica Marco Mariani, direttore generale di Farmacentro.

“Preoccupa la situazione Dengue in Toscana in cui si registra il primo caso autoctono dopo i due casi collegati alla situazione marchigiana. Sembra che l'ultimo ammalato di Sesto Fiorentino sia stato punto da una zanzara che a sua volta era stata contagiata da una delle due donne che avevano contratto il virus nelle Marche. In questa situazione sono surreali i divieti sulle disinfestazioni imposti dalla Regione.

Una delibera della Giunta regionale del 2022 ha bloccato i trattamenti adulticidi degli insetti: un trattamento necessario di fronte ai casi di Dengue perché le zanzare adulte una volta che sono venute a contatto con il virus, rimangono infette per tutto il loro ciclo di vita di circa un mese. In questa fase per contrastare la diffusione della malattia, la Regione dovrebbe rivedere la delibera permettendo ai Comuni di poter calendarizzare i trattamenti adulticidi.

Occorre agire subito, per questo ho appena presentato una interrogazione urgente in Consiglio regionale” afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci.