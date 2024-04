A Scandicci cibo di strada da tutto il mondo

È iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione di “Food&Street”, il festival dedicato al cibo di strada che da venerdì 12 a domenica 14 aprile 2024 dalle 11 alle 24 riempirà piazzale della Resistenza a Scandicci con colori, odori e sapori unici provenienti da tutto il mondo. Ad organizzare l’evento è la Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, che per la prima volta lo propone a Scandicci con il patrocinio del Comune.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione si terrà venerdì 12 aprile alle ore 12 in piazza della Resistenza alla presenza del sindaco Sandro Fallani, del vicesindaco Andrea Giorgi, dell’assessore allo sviluppo economico Andrea Franceschi e del direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni con la responsabile di zonaper la Confcommercio Valentina La Malfa.

Il buffet per il taglio del nastro sarà un omaggio alle lontane terre del Kerala, a base di samosa, tandoori e pakora preparati da Nura, primo foodtruck di cucina indiana in Italia, uno dei 15 che con i loro originali e coloratissimi mezzi porteranno a Scandicci le specialità di strada italiane ed estere, dal toscanissimo lampredotto agli arancini siciliani fino alla pita gyros greca o al panino bao orientale, senza dimenticare le birre artigianali e le pietanze senza glutine. Minimo comune denominatore per tutti: qualità dei piatti e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Il buon cibo sarà la parola d’ordine di questa tre-giorni, ma non sarà l’unica attrazione. A rendere unica la manifestazione e a farne una grande festa per tutta la città saranno gli eventi collaterali, tra musica e spettacoli, e l’installazione del grande prato di erba vera nel piazzale di fronte al Comune. 600 metri quadrati di “giardino urbano” decorato con olivi secolari e sedute ecosostenibili, che non mancherà di destare meraviglia offrendo uno scenario verde inconsueto e in linea con la primavera.

Sconti nei negozi in città

Nei tre giorni dell’evento scandiccesi e visitatori potranno approfittare degli sconti e delle offerte speciali proposte dalla rete dei negozi aderenti al circuito “Shopping card Food&Street”. Basterà fotografare il qr-code presente sulle locandine affisse nell’area della manifestazione per scaricare la tessera digitale che, mostrata nei negozi aderenti, darà diritto agli sconti. Oltre a soddisfare il palato, il festival darà quindi l’opportunità di portare a casa qualche buon affare nei tanti negozi aderenti all’iniziativa, dalle calzature all’abbigliamento, passando per articoli da regalo, giocattoli e librerie, erboristerie, profumerie, parrucchieri e centri estetici, ottici, telefonia e hi-tech, piante e fiori e molto altro.

Gli eventi collateraliOltre alle eccellenze nazionali e internazionali della ristorazione su ruote, saranno tante le iniziative in programma nella tre-giorni per intrattenere e divertire grandi e piccini. La compagnia teatrale Lo Zafferano proporrà spettacoli itineranti di giocoleria e cantastorie: Veronica e Giorgio faranno divertire tutte le famiglie nel palcoscenico naturale offerto dal grande prato verde sistemato in piazza (venerdì 12 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18; domenica 14 aprile dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17).

Questo invece il programma dei Dj set pensati per gli appassionati di vinile e giradischi vintage: venerdì 12 aprile appuntamento dalle 18 alle 22 con Sauro Le Ben dj set e performance live con sax e voce, mentre sabato 13 aprile sarà la volta del dj Niki Ulivieri che farà ballare tutti dalla sua caratteristica Cinquecento scoperchiata trasformata in una consolle ambulante.

Scandicci Food&Street è un evento ad ingresso libero e gratuito, così come tutte le iniziative collaterali previste per la tre giorni.

SCANDICCI FOOD&STREET

IL GIRO DEL MONDO DEL GUSTO

12/13/14 APRILE 2024

Piazzale della Resistenza, dalle ore 11 alle ore 24

Sito Internet: https://bit.ly/3UUGBDP

Pagina Facebook: www.facebook.com/scandiccifoodestreet

Pagina Instagram: @scandiccifoodestreet

Informazioni e contatti: Team Eventi Confcommercio - teameventi@confcommerciofiar.it

