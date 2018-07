A Pisa nuova laurea in Scienze della formazione primaria

​Opportunità in più oltre Firenze per gli studenti delle province toscane

Sarà aperto fino al 3 agosto il bando per poter accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, il nuovo corso che l’Università di Pisa ha attivato per rispondere alle esigenze e alle richieste degli studenti delle diverse province toscane, che finora dovevano necessariamente rivolgersi a Firenze. Il corso, a numero programmato, è l'unico che abilita all'insegnamento nella scuola pre-primaria e primaria.

La laurea pisana mira a sviluppare competenze pedagogiche, psicologiche, antropologiche e didattiche, puntando anche sulla conoscenza e sulla valorizzazione del territorio toscano, da un punto di vista storico, geografico e naturalistico.

Tutte le informazioni sono all'indirizzo: http://formazioneprimaria.cfs.unipi.it