A Palazzo Vecchio l'europarlamentare Pietro Bartolo

“Abbiamo avuto il piacere di incontrare, di dialogare e di confrontarci con l’europarlamentare Pietro Bartolo. Come gruppo PD – spiega il capogruppo Nicola Armentano – siamo orgogliosi di aver ospitato il dottor Bartolo che, al 1992 al 2019, è stato il responsabile sanitario delle prime visite ai migranti che sbarcavano a Lampedusa. Abbiamo ascoltato del suo impegno, nel Parlamento Europeo, e la sua azione a sostegno delle iniziative per risolvere il problema dell’immigrazione nel nostro continente, sul quale oggi si sono spente le luci ma che è un problema che non può essere dimenticato e che rimane all’interno delle nostre quotidianità.

Come ha ribadito la Commissione europea occorre combattere il traffico illegale di persone ed investire nello sviluppo locale con priorità alle zone maggiormente povere dell’Africa e dell’Asia. Ringraziamo l’eurodeputato Pietro Bartolo – conclude il capogruppo PD Nicola Armentano – per l’impegno che sta portando avanti sul tema dell’immigrazione con la promessa che continueremo a seguirlo ed a confrontarci su questo che è un problema dove dobbiamo essere tutti uniti per trovare delle soluzioni”.

Nel pomeriggio alle ore 15:00 l’Associazione TiraVento ospita al Centro Civico di Strada in Chianti, l’europarlamentare. L’incontro, rivolto anche alle nuove generazioni, sarà l’occasione per ascoltare il racconto della sua lunga esperienza di responsabile sanitario nei primi interventi di soccorso alle tante persone disperate che sbarcano sull’isola siciliana.

All’evento interverranno anche Alessandro Porro, soccorritore a bordo della Ocean Viking, associato di Mediterranée e Serena Spinelli assessore alle politiche sociali della Regione Toscana. Coordinerà Monica Toniazzi, Associazione TiraVento.

Per la serata arriverà anche Mamadou Kouassi che ha ispirato il “Io Capitano” di Matteo Garrone, film candidato agli Oscar e proprio a lui sarà conferito il Premio TiraVento 2024.Chi desidera comunicare la partecipazione all’evento potrà farlo inviando un messaggio (whatsapp 389 9909050 oppure associazionetiravento@gmail.com).L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Tiravento in collaborazione con il Presidio di Libera di Greve in Chianti e Arci di Greve ed ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Greve in Chianti.

Domenica 4 febbraio alle ore 21, Pietro Bartolo sarà ospite a Pontassieve in un incontro pubblico che si terrà nella Sala del Consiglio Comunale. Un'occasione per ascoltare il parlamentare europeo e medico di Lampedusa che racconterà la sua lunga esperienza di medico sull'isola siciliana, partendo dalle storie reali di persone che cercano e hanno cercato il loro futuro in Italia.

La serata sarà coordinata dai ragazzi della Consulta dei Giovani di Pontassieve. L'incontro avrebbe dovuto tenersi questa estate all'interno del Festival Piazza dei Popoli, la manifestazione dedicata alle tematiche internazionali e alla conoscenza del mondo globale, e che fu annullato a causa dello sciopero aereo che non permise a Pietro Bartolo di poter raggiungere Pontassieve nelle giornate del Festival.