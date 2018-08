A Magliano in Toscana la 19^ edizione di “Vinellando”

La manifestazione enogastronomica dedicata al Morellino si svolgerà come di consueto quest’anno dal 24 al 26 agosto. Tre serate di degustazioni, intrattenimenti e divertimento, nella suggestiva cornice del centro storico della cittadina maremmana

Per l’occasione, quest’anno, anche la politica sarà protagonista dell’evento: sabato pomeriggio alle ore 18.30 sul palco di Vinellando saliranno il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, il Senatore Achille Totaro (Commissione Sanità) il senatore Francesco Battistoni (Commissione Agricoltura). A moderare l’incontro: Giuseppe Malara , giornalista del Tg1.

Molti gli ingredienti che fanno della kermesse, un momento atteso per le tante persone che, ormai, da tempo seguono Vinellando con interesse ed attenzione: possibilità di degustare i migliori vini della zona, e al tempo stesso di entrare in contatto con il mondo della produzione enologica locale, senza contare il contesto suggestivo in cui il tutto si svolge: il borgo di Magliano in Toscana. Aspetti, questi, non secondari e tali da rendere la manifestazione, oltreché l’evento principe del territorio, anche un appuntamento imperdibile dell’estate maremmana.

Tra l’altro c’è da sottolineare che curiosamente, il maggior numero di aziende produttrici di Morellino di Scansano non risiedono nel comune di Scansano, come si potrebbe immaginare, ma proprio in quello di Magliano in Toscana, che condivide con il precedente la prestigiosa Denominazione DOCG.

L'evento si svolgerà nelle vie del centro storico del paese, in particolare tra Piazza della Repubblica e Piazza del Popolo.

Nel corso della tre giorni saranno possibili degustazioni di Morellino di Scansano e dei vini bianchi della Maremma. Aperto anche il mercato dei prodotti tipici con le aziende agricole del territorio. Sono previsti inoltre spettacoli con musica e intrattenimento.

La kermesse – che anche quest’anno vede la partecipazione attiva del Consorzio Tutela del Morellino di Scansano, che ha scelto proprio Vinellando, come manifestazione Vetrina del Morellino – è in programma dal 24 al 26 agosto, tre giorni intensi all’insegna delle degustazioni, che offriranno lo spunto per andare alla scoperta di uno splendido borgo di Maremma ricchissimo di storia e di cose da vedere.