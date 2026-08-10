A Firenze una rete di sosta sicura per le bici

La giunta comunale di Firenze ha dato il via libera alla gara per la fornitura e installazione di bike box e velostazioni in città. Un accordo quadro da 2.437.000 euro, finanziato con fondi ministeriali, per costruire una vera e propria rete di sosta sicura.

L’obiettivo è semplice e ambizioso: togliere un ostacolo che frena tanti ciclisti. La paura di lasciare la bici incustodita.

*Le prime installazioni entro fine 2026*La delibera approvata il 25 luglio apre la procedura di gara. Una volta scelto il fornitore, le prime bike box dovrebbero arrivare già entro fine anno.

La gestione e manutenzione sarà affidata a SAS - Servizi alla Strada SpA. In questo modo il Comune mantiene il controllo pubblico del servizio, con tariffe calmierate e un unico punto di accesso.*Dove sorgeranno*Le nuove strutture saranno posizionate in punti strategici: vicino a poli attrattori, nodi di interscambio e quartieri ad alta mobilità ciclabile.

Il cuore del progetto sono però le velostazioni vicino alle stazioni ferroviarie: Campo di Marte, Rifredi, Statuto, Piagge e Castello. L’idea è facilitare l’interscambio bici-treno. Si aggiungono alla velostazione già attiva a Santa Maria Novella e a quella prevista in largo Gennarelli sulla tranvia per Rovezzano.

Tutte le infrastrutture dovranno essere robuste, anti-vandalismo e facili da usare.

*Un solo accesso: l’app IF*Niente tessere diverse o abbonamenti sparsi. Per entrare, bloccare e pagare si userà solo l’app di Infomobilità del Comune, IF. Una scelta pensata per evitare confusione e tenere tutto sotto un unico sistema.*“Una città a misura di ciclista”*“Non è un intervento isolato - spiega l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio - È un pezzo di una strategia più ampia: nuove piste ciclabili, bike sharing rinnovato, incentivi per le e-bike. Ora aggiungiamo anche le infrastrutture di sosta che servono nelle grandi città europee”.

Per l’assessore la sosta sicura è la chiave: “Chi lascia l’auto in garage deve trovare un sistema integrato, affidabile e semplice. Investire sulla bicicletta significa aria più pulita, meno traffico e una qualità della vita migliore per chi Firenze la vive ogni giorno”.