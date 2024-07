Domenica 14 luglio corteo di ‘Firenze per la Palestina’

La manifestazione con corteo ‘Firenze per la Palestina’ si svolgerà a Firenze domenica 14 luglio. La manifestazione intende denunciare il silenzio calato su quanto in atto a Gaza e in Cisgiordania da parte dello stato di Israele, che va avanti ormai da nove mesi. La manifestazione è convocata, alle 19:00, con partenza in piazza Santa Maria Novella e arrivo in piazza Strozzi (passando per via dei Fossi e piazza Goldoni).

"Rimane aperta anche il tema del ruolo del Console onorario di Israele, che anche di recente si è esposto con denunce e affermazioni tese a mescolare aspetti diversi, per cui è bene ribadire il nostro puntuale e quotidiano impegno contro ogni forma di razzismo, senza ambiguità alcuna nel condannare ogni forma di antisemitismo" dichiara Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune.

La Federazione Toscana del P.CARC sarà in piazza, a sostegno della lotta di liberazione nazionale dei palestinesi: “Una lotta che con la sua vittoria metterà fine a oltre 75 anni di occupazione colonialista. Ma il miglior contributo che possiamo dare qui e ora, nel nostro paese, la lotta in cui come comunisti della carovana del nuovo PCI siamo impegnati, è attuare la nostra liberazione nazionale”.

“Siamo sempre alle solite: le manifestazioni di appoggio al popolo palestinese sono diventate il pretesto per accanirsi contro 15 milioni di persone, tra ebrei della diaspora ed ebrei israeliani. Sì, perché questo è pressappoco il numero di ebrei nel mondo, che per una ragione che trova la sua unica spiegazione nell’antisemitismo, di cui l’antisionismo è fratello gemello, vengono attaccati in massa, tanto da auspicarne la morte –dichiara Kishore Bombaci dell'Associazione Fiorentina Amici di Israele- La situazione a Firenze sta precipitando di fronte ai nostri occhi e quindi con assoluta determinazione chiediamo alla sindaca Sara Funaro, non solo di prendere una netta posizione contro questo antisemitismo dilagante, che enuclea anche una spinta sovversiva nei confronti delle istituzioni del paese, ma di fare tutto quanto in suo potere per arginare e respingere questo soffocante clima che ci riporta indietro nell'orologio della Storia fino a periodi che speravamo archiviati per sempre”.