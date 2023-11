A Firenze ancora pioggia, temporali e vento

Vento, pioggia e temporali. Sono diverse le allerte che riguarderanno nuovamente la nostra città tra oggi e domani. Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Anzitutto quelle per rischio idraulico nel cosiddetto 'reticolo principale', che comprende l'Arno e la Sieve, e quella per rischio idrogeologico/idraulico nel 'reticolo minore' che riguarda corsi d'acqua come Ema, Mugnone e Terzolle. L'allerta gialla per il reticolo minore è in corso e, a partire dalle 20 di stasera, verrà innalzata ad arancione per poi concludersi alle 11 di domenica 5 novembre. Sul reticolo principale il codice giallo scatterà alle 24 di oggi e si concluderà ventiquattr'ore dopo.

Il rischio di temporali forti, sempre con codice giallo, è compreso tra le 20 di oggi e le 11 di domani. Quello per il vento forte, infine, comincerà stasera alle 20 e terminerà alle 20 di domenica.

La sala operativa della protezione civile rimarrà sempre aperta e squadre volontariato sono state allertate. Tutto il personale del sistema protezione civile locale, con l'aiuto importante del personale e delle risorse attivate dalla regione e dal Dipartimento di Protezione civile, è impegnato per portare assistenza alle persone coinvolte.

Si invitano i cittadini alla massima prudenza, specialmente in quei territori già coinvolti dall'alluvione della sera del 2 novembre.

Sono attese piogge, anche di carattere temporalesco, inizialmente sulle province di Massa Carrara e Lucca. Dalla prossima mezzanotte inoltre l’allerta arancione per mareggiate viene estesa sulla costa meridionale e sull’Arcipelago. Il codice giallo è stato emesso invece per tutte le zone restanti della Regione.

Anche il Comune di Certaldo attiva il Centro Operativo Comunale per gestire l'emergenza legata al rischio idrogeologico-idraulico di minore entità. Il COC ha la propria base presso il cantiere comunale in Via della Canonica, conforme a quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile. L'obiettivo principale di questa attivazione è di coordinare e dirigere i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione nel territorio certaldese, in risposta all'allerta meteo di codice arancione emessa dal Centro Funzionale Regionale della Toscana. Questa allerta rimarrà in vigore fino alle 11 di domani, domenica 5 novembre.

L'ordinanza numero 220 del 4 novembre 2023 ha ufficializzato l'attivazione del Centro Operativo Comunale, che è gestito dal capo della Protezione Civile e coinvolge tutte le organizzazioni, associazioni e forze dell'ordine associate alla Protezione Civile. Il COC rimarrà operativo fino a quando le condizioni di normalità saranno ripristinate.