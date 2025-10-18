A Firenze al cinema con il brivido di Halloween sul grande schermo

ParaNorman (Official Trailer) | al cinema dal 23 al 26 ottobre!

UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Cinemas Firenze celebrano Halloween e le sue atmosfere da brivido con un ricco programma unico che unisce attività nei cinema, grandi uscite, gadget esclusivi e una rassegna pensata per gli amanti del genere horror.

Tra i nuovi film in arrivo negli UCI Cinemas spiccano Black Phone 2, diretto da Scott Derrickson con Ethan Hawke, Jeremy Davies, Mason Thames e Madeleine McGraw, in uscita il 16 ottobre, che riprende le inquietanti vicende legate al sadico rapitore e assassino di bambini conosciuto come “Il Rapace”; e The Ugly Stepsister, di Emilie Blichfeldt con Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss, Ane Dahl Torp, Flo Fagerli, al cinema dal 30 ottobre, una rivisitazione dark della fiaba di Cenerentola dei fratelli Grimm, che racconta la discesa nella follia della sorellastra Elvira. Anche per queste uscite sarà distribuita agli spettatori una esclusiva card da collezione che si illumina al buio in omaggio con l’acquisto di un biglietto per spettacoli dal giorno di uscita fino al primo weekend in sala.

Ad arricchire il programma ci sarà, poi, Dracula - L’amore perduto di Luc Besson, in uscita in Italia sempre il 30 ottobre. Ispirato all’iconico romanzo di Bram Stoker, con un cast internazionale che include Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e Matilda De Angelis, il film riporterà sul grande schermo il mito del vampiro più celebre di sempre. L’uscita negli UCI Cinemas sarà resa ancora più memorabile dal poster esclusivo che riceverà chi acquisterà online i biglietti per gli spettacoli dal 29 ottobre al 2 novembre.

Ottobre sarà, infine, il mese del ritorno di un cult intramontabile:Frankenstein Junior. Con il Frankenstein Junior Day, il 30 ed il 31 ottobre il capolavoro di Mel Brooks tornerà nelle sale cinematografiche e gli spettatori riceveranno il “biglietto in edizione limitata “, a testimonianza della loro partecipazione a questa ricorrenza.

Tutti questi titoli ed altri ancora rendono UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Cinemas Firenze la destinazione perfetta per passare la notte più terrificante dell’anno: questi due cinema rimarranno infatti aperti per spettacoli anche oltre la mezzanotte. Inoltre, fino al 5 novembre chi acquisterà un menù grande con bibita grande Fanta o Fanta Free Refill riceverà in regalo gli sticker ispirati ai “mostri” dei classici horror firmati Universal. E per tutti gli altri menù, un bucket per i pop corn in metallo con decorazioni orrorifiche, in cui poter gustare popcorn di diversi sapori, divisi tra loro da cartoncini a scelta che rimandano a inquietanti figure iconiche di Halloween come il pipistrello o la lapide.

La rassegna “Terrore & Suspense” porterà in sala titoli cult della storia del cinema ad un prezzo speciale. Dopo gli appuntamenti del mese con Nosferatu - Il Principe della Nottedi Werner Herzog con Klaus Kinski, Isabelle Adjani e Bruno Ganz e Vampyr (in versione originale) di Carl Theodor Dreyer, il 17, 18 e 20 ottobre tornerà sul grande schermoProfondo Rosso di Dario Argento con David Hemmings, Daria Nicolodi e Clara Calamai. I biglietti per i lungometraggi di “Terrore & Suspense” sono acquistabili anche online a partire da 4,90€.

Ma le iniziative non finiscono qui: nel giorno più spaventoso dell’anno, UCI celebra la collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, rendendo omaggio alla creatività dei suoi giovani talenti. Il 31 ottobre, in alcune sale UCI selezionate, il pubblico potrà ricevere un artwork originale in edizione limitata, ispirato ad Halloween e realizzato da uno/a degli studenti della Scuola.

Dopo il grande successo di Coraline, che con un incasso globale di 56 milioni di dollari è uno dei film in riedizione più redditizi dell’ultimo decennio e il titolo in stop motion con il maggior incasso di sempre, Laika Studios – uno degli studi d’animazione più amato dal pubblico internazionale – riporta sul grande schermo un altro dei suoi titoli più iconici e spettacolari: PARANORMAN.

L’appuntamento nelle sale, anche in versione 3D, è dal 23 al 26 ottobre quando i fan potranno vivere sul grande schermo tutta la magia (e il brivido) di un capolavoro senza tempo. L’elenco dei cinema che aderiscono all’iniziativa è disponibile su nexostudios.it.

Candidato agli Oscar® 2013 come Miglior film d’animazione e diretto da Sam Fell e Chris Butler, PARANORMAN è diventato negli anni un vero e proprio cult grazie al suo stile visivo unico, alla profondità narrativa e al mix perfetto di humour, avventura e atmosfere dark.

La nuova uscita sarà accompagnata da un cortometraggio animato in CGI inedito, PARANORMAN: THE THRIFTING, diretto dal character designer Thibault LeClercq e scritto ancora una volta da Butler. Il corto vedrà la partecipazione vocale della star di Stranger Things Finn Wolfhard e di Anna Kendrick, che riprenderà il ruolo di Courtney Babcock, la sorella maggiore di Norman. La produzione è a cura di Passion Pictures.

La riedizione di PARANORMANè stata annunciata al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, e segna l’inizio delle celebrazioni per il 20° anniversario di LAIKA, che dureranno un anno. Il successo di Coraline nel 2024 ha confermato il desiderio del pubblico di tornare al cinema per i film di repertorio: con un incasso globale di 56 milioni di dollari, Coraline è diventato infatti uno dei film in riedizione più redditizi dell’ultimo decennio e il film in stop motion con il maggior incasso di sempre.

Il film racconta la storia di Norman, un ragazzino apparentemente come tanti, ma con un dono molto speciale: quello di riuscire a parlare con i morti. Sarà proprio questo potere a metterlo al centro di un’incredibile avventura per salvare la cittadina di Blithe Hollow da una maledizione secolare… e da un’apocalisse zombie!

“ParaNorman è stato un film rivoluzionario per Laika, ricco di emozioni, visivamente audace, e orgogliosamente strano nel modo giusto” ha dichiarato David Burke, Chief Marketing & Operations Officer di Laika. “Riportarlo al cinema in una straordinaria versione rimasterizzata in 3D, accompagnato da un nuovo corto, è un invito per il pubblico a riscoprire il cuore e l’umorismo del mondo di Norman – o a viverlo per la prima volta. Oggi l’horror è diventato un rituale condiviso anche in famiglia, e ParaNorman si trova esattamente all’incrocio tra l’atmosfera da brivido e una storia dal significato profondo. È il perfetto starter horror – un modo per avvicinarsi al genere con una storia tanto profonda quanto spaventosa.”

Celebrando la diversità, il coraggio e l’immaginazione, PARANORMAN è pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a incantare ancora una volta i fan della prima ora. Perché non bisogna certo essere normali per diventare eroi.

PARANORMAN è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in partnership con MYmovies, e con i media partner Cultura Pop e ArteSettima.