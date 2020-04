A Emma le Chiavi di Firenze, Draghi (Fdi) polemico

"Nella nostra città c'è solo nata, non condividiamo questa inflazione di premi e encomi"

La cantante Emma Marrone riceverà le Chiavi della Città di Firenze, dove è nata il 25 maggio 1984. Ma non tutti sono soddisfatti della decisione del sindaco Nardella. Ad esempio il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi argomenta così il suo disappunto:

"Emma Marrone è una cantante famosa e affermata, può piacere come no, ma con Firenze ha un rapporto solamente casuale, infatti nella nostra città c'è solo nata, ha vissuto qualche tempo a Sesto e da piccola si è trasferita nel leccese sua terra d'origine. Restiamo basiti dal fatto che il sindaco Nardella continui a regalare chiavi della città, nemmeno fosse un ferramenta. Non condividiamo questa inflazione di premi e encomi, al solo fine di prendere spazio sui quotidiani nazionali e sulle riviste patinate. Perciò ci domandiamo se le chiavi della città che saranno, a detta sua, consegnate ad ottobre sul palco del Mandela Forum, abbiano lo stesso valore di quelle già consegnate a Richard Gere e David Sassoli e a quelle che sarebbero state date a Liliana Segre".