8 Marzo, Stella (FI): "Comuni Toscana consentano doppie targhe"

"Fare come San Casciano, co-intitolare strade e piazze a donne"

Firenze, 1 marzo 2021 - "I Comuni della Toscana prendano esempio dal Comune di San Casciano Val di Pesa, che ha preso la decisione di consentire la doppia targa per co-intitolare strade e piazze a donne famose ma anche meno celebri, per festeggiare davvero la Festa della Donna e lanciare un messaggio per tutte le donne vittime di violenza, per dire loro 'Non siete invisibili'. Credo sia un bel modo di prepararci all'8 Marzo. Da Palazzo del Pegaso, che rappresenta idealmente tutti i Comuni della Toscana, lancio questo appello a tutti i sindaci e ai consiglieri, di qualunque colore politico". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Ci sono tante donne, anche non famose, o note solo nelle loro comunità, paesi, città di origine - sottolinea Stella - che hanno dato un contributo importante nell'affermare i diritti femminili, la parità, che con la loro vita e con il loro esempio sono state strumento e veicolo di cambiamenti, di miglioramenti: nelle fabbriche, nel mondo educativo, nell'arte, nella letteratura, in mille altri settori. E' non solo giusto, ma fondamentale per noi e soprattutto per le generazioni future, che di queste donne venga tramandata la memoria".