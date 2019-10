60 anni della Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze su Sky Arte

Dal 17 ottobre al 22 ottobre in TV. Il video rimarrà inoltre visibile on demand al sito internet

La 31^ edizione della Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze è protagonista del palinsesto di Sky Arte dal 17 ottobre al 22 ottobre.



Sky Arte ha realizzato un breve documentario, per la regia di Gabriele Raimondi in onda all'interno della programmazione di Art Box, interamente dedicato alla mostra mercato dell'arte e dell'antiquariato più importante in Italia, svelandone il dietro le quinte e l'organizzazione.



La BIAF, che si è svolta a Palazzo Corsini di Firenze dal 21 al 29 settembre 2019, ha festeggiato il traguardo dei sessanta anni ed è dunque la fiera d'arte più longeva e la più importante al mondo dedicata all'arte italiana, capace di attirare a Firenze collezionisti e direttori di musei dal tutto mondo



Ma cosa ha permesso questa lunga storia iniziata nel lontano 1959 per felice intuizione dei fratelli Bellini e cosa ne fa oggi il successo all'interno di un calendario delle fiere dell'arte sempre più fitto?



Il documentario approfondisce il tema della circolarità dell'economia dell'arte, un sistema virtuoso in cui ogni player dall'antiquario al restauratore, lo storico dell'arte, il Comitato di Vetting, i musei ma soprattutto la città Firenze, gioca un ruolo decisivo. Lo spiega bene Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Presidente della BIAF: “la grande forza della Biennale è quelle di unire il pregio e valore delle opere d'arte che sono in mostra con una rete di mercanti e di compratori diffusa e livello mondiale. Questi due aspetti si alimentano e alimentano un’industria del bello, un mondo di professioni che gira intorno al mercato dell'arte e alla BIAF.”



Fabrizio Moretti alla sua terza edizione come segretario generale della BIAF, spiega che “questa manifestazione rappresenta le eccellenze di quello che propone il mercato dell'arte oggi. E' un vero e proprio museo in vendita con proposte che vanno dal XIII al XXI secolo.”



Artbox andrà in onda: giovedì 17 ottobre alle 20.45; venerdì 18 ottobre alle 8.00; lunedì 21 ottobre alle 19.45 e martedì 22 ottobre alle 24.45.