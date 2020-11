Manzoaid, un sogno di solidarietà che si avvera

Cresce la onlus fiorentina fondata dal farmacologo Stefano Manzini. La collaborazione con la CEI. Il progetto a breve termine: otto nuovi ambulatori in Africa entro il 2021

Stefano Manzini, fiorentino, farmacologo ed ex manager Menarini, ha fondato una onlus che sta aiutando molti poveri, soprattutto bambini, in giro per il mondo. ManzoProdActionAid, per brevità Manzoaid, si chiama la onlus, ed è lo stesso Manzini (che ha adottato come motto l'obamiano 'Si Può Fare'), a parlarne in questi termini:

"Il sogno nacque, quasi per caso, durante il trekking nel Parco delle Meraviglie. Ero tornato da poco dal viaggio ad Aleppo per allestire, insieme ai fratelli francescani, il piccolo ambulatorio per i bimbi della città. L’emozione, il turbamento e la gioia per quel gesto era ancora tanta. Era risultata evidente la necessità immensa in aree disagiate e svantaggiate di ambulatori pediatrici. Non c’erano neanche ambulatori generici, figuriamoci qualcosa di specifico per i bambini. Pensai che situazioni analoghe c’erano in un numero spropositato di Paesi e aree, in specie in Africa. Perchè non sognare di realizzare, noi come ManzoProdActionAid, delle piccole reti di ambulatori pediatrici in tali zone? degli ambulatori unici nel design e nell’arredo, degli ambienti children-friendly, con annesse aree verdi come sale d’attesa e zone giochi, con una dotazione ‘state of the art’ di strumentazioni e materiali medici ?

Sí che si poteva !

E siccome quando si fanno i sogni bisogna farli grandi, l’asticella occorreva metterla elevata: 15 ambulatori pediatrici ManzoProdActionAid in 5 Paesi (Zimbabwe, Senegal, Burkina Faso, Etiopia e Siria) in 5 anni.

Era un obiettivo da pazzi. Come avremmo fatto a raccogliere sufficienti donazioni ? come avremmo fatto a gestire e stoccare la montagna di materiali, arredi e strumenti che avremmo dovuto comprare ? come avremmo fatto a spedire per mezzo mondo tonnellate di roba ?



Un credente la può chiamare Provvidenza. Un ateo la nomina come Perseveranza e Determinazione.

Fatto sta che prima abbiamo organizzato il Crowdfunding per l’Ambulatorio di Antonio al St. Albert’s. E abbiamo avuto successo.

Poi abbiamo scritto un progetto per la C.E.I. per realizzare gli altri 3 ambulatori del network in Zimbabwe. E abbiamo avuto successo.

Adesso è già stato inviato un progetto alla Fondazione ProSolidar per finanziare l’allestimento di un ambulatorio pediatrico ManzoProdActionAid a Sikilo in Senegal. Vediamo quel che succede.

Nelle prossime settimane inizieremo a scrivere, assieme ai fratelli camilliani del Burkina Faso, un nuovo progetto per la C.E.I. per realizzare altri due Ambulatori Pediatrici a Nanoro in Burkina Faso. Vediamo quel che succede.

1 in Siria + 4 in Zimbabwe + 1 in Senegal + 2 in Burkina Faso. Contiamo di realizzare OTTO ambulatori pediatrici ManzoProdActionAid già entro il 2021.

E quindi? quindi bisogna sognare. Non smettere mai di avere una determinazione feroce nel volere attuare i nostri progetti di fraternità e aiuto. Soprattutto bisogna comprendere che, nel mondo della solidarietà, niente ci è precluso. Quante volte abbiamo sentito dire “Vorrei tanto, ma non ce la farò mai a realizzare qualcosa di significativo” ? E invece no, questa storia, anzi la nostra storia della ManzoProdActionAid, testimonia che Si Può Fare ! se lo vogliamo riusciamo ad incidere sulla realtà e a donare ai nostri fratelli (tutti !) gli strumenti per costruire un futuro migliore".

Per saperne di più ed aiutare la onlus si può consultare il sito manzaid.org.