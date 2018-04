5 discoteche Versilia per un weekend imperdibile

L’Ostras Beach, La Capannina di Franceschi, il Seven Apples, il Maki Maki e la Bussola danno vita a un fine settimana di eventi imperdibili tra Forte dei Marmi e Viareggio.

La costa toscana s’accende con ben 5 discoteche Versilia a offrire musica e divertimento alle migliaia di frequentatori della movida tra Forte dei Marmi e Viareggio: 7 eventi, 5 locali e 3 serate tutte da vivere. Prima di viverle, però, è necessario sceglierle e in questo è di grande aiuto www.DiscotecheVersilia.it – piattaforma online creata da un seo copywriter per esaltarel’offerta notturna della riviera versiliese – in cui ogni locale è raccontato, valorizzato nelle sue specificità e mostrato attraverso centinaia di foto. Serate tutte da scoprire nel sito ufficiale del divertimento in Versilia e attraverso le sue pagine Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, che insieme contano una community online da oltre 35.000 utenti attivi.

Grande e definitivo ritorno per l’Ostras Beach.

Dopo il weekend di Pasqua e quello di chiusura, ritorna a grande richiesta l’Ostras Beach, la discoteca dedicata al pubblico adulto della Versilia. Per accedere all’Ostras – a differenza delle altre discoteche Versilia in cui sono sufficienti 18 anni e talvolta i 16 compiuti – è richiesta un’età minima di 25 anni. Una scelta precisa della proprietà destinata a creare un locale unico.

La serata dal titolo accattivante “Pigiama party... il nuovo party si fa a letto” inizia alle 21.00 con il ristorante e continua dalla mezzanotte come discoteca con Dj Stefano D’Andrea e DJ Paul Brow.

A La Capannina di Franceschi Sabato sera torna il Carosello.

Il dj Charlie Dee, la cantante Silvia Spagnolo, lo show man Davi Pozzi, la drag Magdalen Strass, il corpo di ballo e i performer Carosello saranno i protagonisti della serata che trasforma le sigle degli anni 60, 70 e 80 in divertimento e spettacolo.

Uno show da vivere dall’inizio alla fine: dalle 21.00 con le cene del ristorante al piano superiore e da mezzanotte in discoteca.

Venerdì e Sabato Maki Maki Viareggio.

Gli appassionati della musica anni 90 non possono certo mancare il Venerdì sera al Maki Maki. L’ultima nata tra le Discoteche Versilia dedica alla musica, alle icone e alle mode di quegli anni la sua Friday Night.

Il Sabato sera, invece, nella discoteca della Darsena di Viareggio, va in scena Revolution – la serata che ribalta le regole del divertimento.

Entrambe le serate iniziano con la cena intorno alle 21 con menu a prezzo fisso o alla carta e continuano con la discoteca da mezzanotte.

Il naufrago Francesco Monte alla Bussola Versilia.

Dopo la carriera televisiva tra Uomini e donne, Don Matteo, Furore, Forum che ha avuto il suo apice con l’Isola dei famosi, il naufrago Francesco Monte – noto alle cronache anche per essere l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, arriva alla Bussola. Sarà lui l’ospite d’onore della serata trasmessa su Radio Bruno con Sandro Pozzi dj e showman a cena e in console Mirco Martini, Alessio Mosti e Sandro Replay.

Ristorante con menu fissi dalle 21.30 e discoteca da mezzanotte.

Sabato e Domenica tutti al Seven Apples.

Compito di accendere il Sabato sera delle discoteche Versilia con musica reggaeton, hip hop, R&B e house spetta al Seven.

Onere e onore ancora più grande il giorno successivo quando sarà la discoteca di Marina di Pietrasanta, con la sua Domenica sera a prolungare le emozioni del weekend in Versilia.

Discoteca da mezzanotte.

Info e prenotazioni per tutte le discoteche in Versilia.

Per saperne di più e per prenotare ognuna di queste imperdibili serate è attivo il servizio di info e prenotazioni di Discoteche Versilia 347.477.477.2 (anche via WhatsApp o SMS) e ✉ info@discotecheversilia.it