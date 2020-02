48 nuovi infermieri e operatori socio sanitari nei pronto soccorso dell’Ausl Toscana Centro

Una misura per assicurare l’assistenza necessaria ai pazienti e garantire un supporto al personale sanitario del Dipartimento Emergenza Urgenza. Corsi Oss 2020: sono 330 i posti disponibili all’USL Toscana nord ovest

Firenze– Potenziato il personale sanitario, tra infermieri e operatori socio sanitari (OSS) in tutti i pronto soccorso dell’Ausl Toscana Centro. Una misura messa a punto dall’Azienda per fronteggiare i periodi di iperafflusso ed affiancare gli operatori in servizio impegnati nell’assistenza ai pazienti ricoverati nei Dea. Tale incremento del personale addetto all’assistenza è da considerarsi in più rispetto al turnover del 2020, che sarà garantito al 100%, nonché oggetto di accordo sindacale. Saranno 48 in totale i nuovi assunti individuati dalle graduatorie esistenti per ridurre al minimo i tempi di attesa e distribuiti nei nove pronto soccorso aziendali. Nel dettaglio nei prossimi mesi entreranno in servizio: 9 infermieri e 2 Oss al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, 6 infermieri al Santa Maria Annunziata, 2 infermieri al Santa Maria Nuova, 12 infermieri e 6 Oss al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Stefano di Prato , 3 infermieri al San Jacopo, 2 infermieri al S.S. Cosma e Damiano di Pescia, 3 infermieri al San Giuseppe di Empoli, 2 infermieri in pronto soccorso dell’Ospedale Mugello di Borgo San Lorenzo, e 1 infermiere al Serristori di Figline Valdarno.

“E’ un’azione importante per garantire un ulteriore supporto al personale sanitario impegnato quotidianamente nei reparti di emergenza e urgenza della nostra Azienda-spiega Paolo Zoppi- direttore del dipartimento infermieristico aziendale. Rappresenta anche un importante atto di riconoscimento della professione infermieristica nel garantire una risposta di qualità alla presa in carico degli utenti.”

La professione infermieristica trova ampi spazi di autonomia anche in setting molto complessi come quello dei DEA, ad esempio il trattamento in “See and Treat” dei codici minori, ovvero che non necessitano di indagini e trattamenti complessi. Pertanto una maggiore presenza di personale sanitario all’interno dei singoli pronto soccorso rappresenta un vantaggio nel garantire una maggiore celerità ai percorsi clinico assistenziali.

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi bandi per la selezione dei partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore.

In particolare il bando per l’ammissione al corso Oss con percorso abbreviato prevede 150 posti disponibili con corsi che si svolgeranno a Lucca, Massa, Castelnuovo Garfagnana, Pontedera e Livorno. Il bando per l’ammissione al corso Oss (1000 ore) prevede 180 posti disponibili con corsi che si svolgeranno a Massa, Lucca, Pontedera, Livorno, Viareggio e all’Isola d’Elba. Viene inoltre pubblicato un avviso pubblico per l’ammissione in sovrannumero ad un percorso complementare riservato ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (Ota)

- titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti in paesi della Unione Europea ed extra Unione Europea e non riconosciuti in Italia dal Ministero della Salute

La scadenza, per tutte le selezioni, è lunedì 2 marzo 2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi esclusivamente all’indirizzo email corsioss@uslnordovest.toscana.it. Le richieste rivolte ad altri indirizzi non saranno prese in considerazione. Sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest nella sezione “Bandi e concorsi” sono disponibili tutti i bandi i relativi modelli di domanda per l’ammissione.