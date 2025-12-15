4390 Taxi Firenze: premio straordinario di 700 euro per i dipendenti

Firenze, 15 dicembre 2025 - La Cooperativa Taxisti Fiorentini, conosciuta come 4390 Taxi Firenze, ha deliberato l’erogazione di un premio straordinario di 700 euro a favore di ciascuno dei suoi 30 dipendenti. Il bonus si aggiungerà alla tredicesima mensilità e sarà corrisposto sotto forma di fringe benefit, attraverso buoni acquisto per spesa e carburante.«L’iniziativa è stata resa possibile da due fattori fondamentali», spiega il presidente di 4390 Taxi Firenze, Claudio Giudici.

«Da un lato la generosità dei tassisti soci della cooperativa, dall’altro l’estensione dei limiti dei fringe benefit introdotta quest’anno dal governo. Senza quest’ultimo intervento, un premio di questo tipo non sarebbe stato sostenibile, perché il costo aziendale sarebbe risultato circa triplo rispetto al valore effettivamente riconosciuto al dipendente».«Si tratta – prosegue Giudici – di un contributo economico concreto, in grado di dare ossigeno al nostro personale e, allo stesso tempo, di sostenere l’economia reale.

Spesso si tende a sottovalutare il ruolo sociale dell’economia “tradizionale”, come quella delle cooperative di taxi, rispetto al modello cosiddetto “smart” dei contenitori finanziari predatori, conosciuti come piattaforme tecnologiche. Queste ultime, infatti, creano un posto di lavoro ogni trenta generati dai settori tradizionali».«Sono dinamiche socio-economiche che non sempre vengono comprese dall’opinione pubblica – conclude il presidente – ma che chi fa politica ha tutti gli strumenti per conoscere e valutare».