"Laboratorio agile" dei Chille: 23 attori provano da casa

Prosegue il lavoro sull’intrigante ed attualissimo testo di Dürrenmatt “Romolo il grande”

In tempi di coronavirus, molte e singolari le iniziative di compagnie e gruppi teatrali. Con #Vividiteatro i Chille de la balanza, la storica compagnia residente a San Salvi costretta a sospendere per ora molti importanti progetti in dirittura di arrivo proprio in questi giorni – SPACCIAMO CULTURE, Giornata mondiale della Poesia, Festival STORIE INTERDETTE – ha deciso proseguire nell’attività di Laboratorio teatrale, proseguendo il suo lavoro sull’intrigante ed attualissimo testo di Dürrenmatt “Romolo il grande”, ma in forma di…laboratorio agile con 23 attori che quasi quotidianamente provano da casa collegati su Zoom.

L’iniziativa si aggiunge all’altra destinata ai tanti spettatori chille, ai quali sono destinate su fb e instagram specifiche cartoline (segno grafico e commento), una per ogni iniziativa purtroppo sospesa.

Nell’attesa di ri-abbracciarsi dal vivo, così i Chille non demordono dalla necessità quanto mai oggi attuale ed urgente di fare comunità!

Per informazioni: whatsapp 335 6270739, mail info@chille.it.