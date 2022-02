10 Febbraio, oggi il Giorno del Ricordo

In corso adesso (passate da poco le 10,15) la cerimonia, organizzata dal Comune di Firenze nell’ambito delle celebrazioni del Giorno del Ricordo. Il presidente del Consiglio comunale, Luca Milani, partecipa alla commemorazione presso il cimitero di Trespiano, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Verrà depositata una corona di alloro al monumento in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle tristi vicende che hanno interessato il confine orientale.

Il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, ricorre infatti proprio oggi giovedì 10 febbraio.

La solennità è stata istituita nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel Secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.Anche il Comune di Empoli vuole ricordare quelle vittime.In quest’occasione, il sindaco Brenda Barnini e il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, hanno inviato una lettera a Giuseppe de Vergottini, presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati, pubblicata anche sul sito istituzionale dell’Ente.La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di aprire i lavori del prossimo Consiglio Comunale di Empoli che si terrà il 21 febbraio, sul tema del Giorno del Ricordo con interventi di storici.Nella missiva Barnini e Mantellassi scrivono: «come lo scorso anno siamo a scriverle per rinnovarle il nostro sostegno e quello del Comune di Empoli alle vostre attività in occasione del 10 febbraio, Giornata del Ricordo.Riteniamo infatti che non sia retorico utilizzare l’occasione di questa giornata per rammentare l’importanza assoluta dell’attività di approfondimento della storia del confine orientale italiano e di tutti coloro che in quel territorio furono vittime di violenza e persero la vita nelle foibe.Farlo significa essere costruttori di memoria.La nostra città vuole esserlo cercando di garantire risorse umane ed economiche per l’organizzazione di un progetto didattico di educazione civica dal nome “Investire in Democrazia”, rivolto a tutti gli studenti delle scuole della città.Anche nei giorni duri della pandemia abbiamo cercato di mantenerlo attivo.

Anche nel 2022 siamo impegnati su questo progetto.Dalle scuole primarie fino alle secondarie, in collaborazione con gli insegnanti e le associazioni del territorio, gli studenti fanno un percorso di approfondimento sui principali fatti storici della città e sulla storia del ‘900.Da diversi anni ormai, e anche quest’anno, nei percorsi che fanno parte dell’offerta didattica del progetto vi è anche l’approfondimento della storia del confine orientale, delle dinamiche geopolitiche ad esso collegate e delle violenze subite da quelle popolazioni.Inoltre ogni anno il nostro Comune promuove la realizzazione di alcuni momenti di approfondimento specifici sul confine orientale in collaborazione con il nostro Archivio Storico e alla nostra Biblioteca Comunale.Lo scorso anno abbiamo creato delle pillole-video, online sul nostro canale you tube, per approfondire la storia del confine orientale italiano e quella delle foibe.La nostra biblioteca, anche quest’anno, per circa una settimana realizzerà un elenco di libri sul tema in modo da rendere più evidente l’offerta di approfondimento disponibile ed una vetrinetta espositiva di alcuni libri.Riteniamo che ogni istituzione culturale debba essere coinvolta nella sfida della costruzione di una solida consapevolezza comune.

Organizzeremo anche un incontro, nella Sala Consiliare, prima dell’inizio del Consiglio Comunale cittadino per approfondire la storia del confine orientale e riflettere insieme sull’importanza di conoscere la storia.La nostra Regione promuove da diversi anni un viaggio di studenti dal titolo:“Storia di un confine difficile”. E’ un appuntamento formativo organizzato dalla Regione Toscana per visitare le foibe e approfondire la storia della zona dell’altro Adriatico nel ‘900.In questi due anni il viaggio non si è potuto svolgere per le ragioni che ben conosciamo, ma saremo ben felici di vedere la ripartenza del percorso, appena possibile.Le scuole empolesi hanno sempre aderito a questa occasione di approfondimento con una delegazione di studenti.Nel febbraio 2020 abbiamo ospitato alcuni di quei ragazzi in Consiglio Comunale con i loro docenti per condividere la loro esperienza e ascoltarne le riflessioni.La nostra convinzione è che ogni fatto storico del ‘900 debba essere approfondito, conosciuto e opportunatamente contestualizzato e introdotto da una preparazione storica più generale che consenta di non leggere solo il fatto in sé ma di inserire la vicenda in una dimensione storica, sociale e politica più complessa e completa.Nel 2021 il Presidente Sergio Mattarella disse che "l'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze".Riteniamo anche noi che sia così e pensiamo che, come disse nel 2021 nella seduta plenaria del Parlamento Europeo David Sassoli “chi, come noi, difende i valori di pace, giustizia e libertà ha il dovere di rendere onore alle vittime di questa tragedia”.Vogliamo allora, in occasione di questo 10 febbraio inviarvi un abbraccio virtuale con la disponibilità e volontà di organizzare insieme, qualora la condizione sanitaria lo consenta, un convegno di approfondimento in materia ad Empoli.

Con la speranza di poterlo organizzare, vi inviamo i nostri saluti e il nostro augurio di buon lavoro».IN BIBLIOTECA - Perdurando poi l’impossibilità di organizzare incontri o anche viaggi in quei luoghi, come avvenuto negli ultimi due anni, è stata coinvolta anche la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ che per l’occasione ha dato il suo contributo di approfondimento, allestendo la vetrina dei libri con una esposizione bibliografia sulla tragedia delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.