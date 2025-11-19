Zecchino d'Oro 68 con Carlo Conti: compilation dal 28 novembre

ph Umberto Guizzardi

Sarà disponibile dal 28 novembre in digitale e in cd in tutti i negozi di dischi e della grande distribuzione ZECCHINO D’ORO 68ª EDIZIONE, la nuova compilation dello Zecchino d’Oro 2025 distribuita da SONY MUSIC ITALY (attivi pre-save e pre-order https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/zecchino68) che comprende i 14 nuovi brani che gareggeranno al 68° ZECCHINO D’ORO in diretta su Rai 1 dal 28 al 30 novembre.

Il programma andrà in diretta su Rai 1 con le prime due puntate venerdì 28, dalle ore 17.05 alle ore 18.40, e sabato 29 novembre, dalle ore 17.10 alle ore 18.40, econ la finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 30 novembre,dalle ore 17.20 alle ore 20.00.

Condurrà la finale, come di consueto, il Direttore Artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti, mentre per le semifinali del 28 e del 29 novembre torna, dopo il debutto dello scorso anno allo Zecchino d’Oro, la coppia formata da due amatissimi presentatori, attori, cantanti e volti del web: Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.

Le 14 nuove canzoni della compilation ZECCHINO D’ORO 68ª EDIZIONE sono firmate da 28 autori, sia esperti di musica per bambini sia attori, insegnanti, scrittori, produttori e grandi artisti, tra cui, Stefano Accorsi, Andrea Agresti, Enrico Nigiotti e Giuliano Sangiorgi.

A interpretare i brani in gara, sempre dal vivo, 20 piccoli cantanti provenienti da 10 regioni d’Italia (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto) accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

I TITOLI DELLE 14 CANZONI IN GARA:

“Boomer boom boom” (testo di Maria Francesca Polli; musica di Marco Iardella) cantata da Ana Estela, 9 anni, Nerviano (MI) con Gioele, 5 anni, Bascapè (PV) “Il bacio nel taschino” (testo di Irene Menna, Carmine Spera; musica di Carmine Spera) cantata da Zoe, 5 anni, Lonate Pozzolo (VA) “Tu puoi essere”(testo di Mario Gardini; musica di Andrea Casamento) cantata da Lara, 10 anni, Piano di Sorrento (NA) “Uffa le tabelline” (testo e musica di Alessandro Di Battista) cantata da Alyssa, 8 anni, Lucca “Ci pensa il vento”(testo diFrancesco Marruncheddu, Lodovico Saccol; musica di Lodovico Saccol) cantata da Emma, 9 anni, Monza “Il lupo Duccio”(testo di Enrico Nigiotti; musica di Enrico Nigiotti, Enrico Brun) cantata da Mario, 5 anni, Praia a Mare (CS) “Viva le api” (testo di Rondine, Stefano Accorsi, Filippo Gentili; musica di Rondine, Matteo Milita, Filippo Gentili) cantata da Mattia, 9 anni, Bologna “Portafortuna”(testo di Flavio Careddu; musica di Alessandro Visintainer) cantata da Gioele, 10 anni, San Giorgio di Piano (BO) “Disco” (testo e musica di Andrea Agresti) cantata da Ambra, 5 anni, Capoterra (CA) “Raffa la giraffa” (testo e musica di Giuliano Sangiorgi) cantata da Gaia, 7 anni, Zeccone (PV) “Perché perché perché” (testo di Maurizio Festuccia; musica di Francesco Stillitano) cantata da Victoria, 5 anni, Verona con Nicolò, 6 anni, Montecassiano (MC), e con Gionsi, 5 anni, Bologna “Toc toc” (testo e musica di Alessio Zini, Sara Casali) cantata da Beppe, 10 anni, Malta, con Sofia, 5 anni, Castellaneta (TA) “Le galline fanno surf”(testo e musica di Alessio Savocchio) cantata da Joy, 7 anni, Battaglia Terme (PD) con Diletta, 8 anni, Villafranca Padovana (PD) “Canta la conta” (testo diGianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti; Musica di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Andrea Di Gregorio, Giuliano Capello) cantata da Anna, 10 anni, Ribera (AG) con Atena, 5 anni, Soliera (MO)

Anche quest’anno lo Zecchino d’Oro sostiene Operazione Pane, la campagna di Antoniano, supportata da Rai per la Sostenibilità, volta a raccogliere fondi a sostegno delle 20 mense francescane presenti in Italia e delle 5 attive nel mondo (1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania).

Anche l’edizione 2025 dello Zecchino d’Oro è intitolata “La musica può” e vuole continuare a celebrare tutto quello che la musica ha generato negli anni, anche attraverso i brani dello Zecchino d'Oro, patrimonio culturale del Paese grazie all'Antoniano, istituzione riconosciuta nel mondo: la musica puòdivertire, puòeducare e all’Antoniano può offrire sostegno alle persone più fragili.

