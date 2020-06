Zanardi, grave incidente in provincia di Siena

Il campione paraolimpico stava partecipando a una gara quando ha impattato contro un mezzo pesante. Portato alle Scotte con l'elicottero

Un grave incidente oggi in provincia di Siena è occorso ad Alex Zanardi, il popolare campione paraolimpico che stava partecipando a una gara vicino a Pienza.

Zanardi, alla guida della sua handbike, è entrato in collisione, per motivi e con dinamica al vaglio della Polizia Stradale, con un mezzo pesante e l'impatto non è stato leggero.

L'ex pilota di Formula 1 è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena.