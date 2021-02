Zaki, a Prato in Biblioteca l'installazione dedicata al giovane studente egiziano

Prato: il Comune ha anche aderito all'iniziativa "Disegniamo ali per far volare libero Patrick Zaki" in segno di solidarietà e vicinanza allo studente

In questi giorni è stata collocata all'ingresso della Biblioteca Lazzerini l'installazione artistica dedicata a Patrick George Zaki, che era stata inizialmente posizionata all'interno delle vetrine dell'Urp.

Il Comune di Prato ha aderito alla campagna #patricknonmollare di InOltre - Alternativa Progressista, di cui l'installazione di Calligraphy Art di Duemila Voci è il simbolo, e i primi di novembre aveva allestito una delle vetrine dell'Urp che affacciano su Corso Mazzoni con l'opera dedicata al giovane studente egiziano.

Inoltre stamattina la Presidenza del Consiglio del Comune di Prato e l'assessorato all'Istruzione pubblica hanno aderito all'iniziativa “Disegniamo ali per far volare libero Patrick Zaki” promossa dall'Amministrazione comunale e dal Consiglio per le Pari Opportunità di Vicopisano e ideata dall'artista Daria Palotti e dall'assessore Fabiola Franchi.



L'iniziativa vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze delle scuole del territorio che, sensibilizzati sulle condizioni dello studente egiziano, potranno realizzare dei disegni in segno di solidarietà e vicinanza a Zaky unendosi all'appello di scarcerazione.

I disegni, con l'immagine in bianco e nero di Zaki scaricabili al link https://www.viconet.it/comune/AliPerZaki e su cui gli studenti potranno disegnare le ali simbolo di libertà, saranno inviati al Comune di Vicopisano che li raccoglierà per poi esporli in una mostra nella sede della Regione Toscana con protagonisti tutti i comuni aderenti all'iniziativa.