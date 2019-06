Yoga, che bella festa alla Terrazza Mascagni di Livorno

Saluto al Sole e Mantra: domani, solstizio d'estate, si celebra la Quinta Giornata internazionale dedicata alla pratica millenaria di benessere psicofisico

Livorno, 20 giugno 2019 - Domani, venerdì 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, sarà celebrata la Quinta Giornata Internazionale dello Yoga (IDY), pratica millenaria di benessere psicofisico sempre più diffusa.

Anche Livorno aderirà, come negli anni passati, alla celebrazione con una manifestazione di forte suggestione che si terrà alla Terrazza Mascagni alle ore 19.30 con il Saluto al Sole e Mantra.

Ormai è tradizione a Livorno, per gli appassionati di Yoga di tutti i livelli e non solo, ritrovarsi sulla spettacolare Terrazza Mascagni, a pochi passi dal mare, per celebrare la Giornata in uno scenario unico, con la possibilità di eseguire in modo armonioso una sequenza dinamica di posizioni aspettando il tramonto.

Dalle ore 20.30 al Gazebo della Terrazza sarà attiva l'area di ristoro naturale "La Coccinella".

Sono invitati a partecipare, con i loro allievi, tutti i docenti dei Centri Yoga che vorranno aderire (senza bisogno di prenotazione), oltre ai centri olistici della ROL (Rete Olistica Livorno) che riunisce 22 centri.



L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Livorno, prevede inoltre che nella stessa giornata di giovedì 21 giugno si possa praticare un'ora di yoga gratuita nei principali parchi cittadini: alle ore 9 a Villa Fabbricotti e alle ore 9.30 Villa Mimbelli, e alle ore 14 al Parco Pertini (ex parterre). Docenti yoga di molte associazioni potranno fornire tutte le informazioni per avvicinarsi alla pratica.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.