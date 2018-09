Work & Fun, imprese fiorentine in rete: per chi cerca e offre lavoro

Una giornata di workshop e divertimento

Si terrà il 29 settembre 2018, dalle 10 alle 20, a Firenze Work&Fun: a 3 passi dal lavoro - Imprese fiorentine in rete, un evento organizzato da G&B Partners Srls, in collaborazione con AS Consulting Srl e patrocinato dal Comune di Firenze, che intende mettere in contatto chi cerca lavoro con le aziende locali che lo offrono. Una giornata di workshop e divertimento pensata sia per creare una rete di collaborazione tra imprese di molteplici settori (alimentari, commerciali, professionali, artigiani), sia per offrire consigli e assistenza a chi si affaccia al mondo del lavoro.

All’interno troverete stand dedicati alla compilazione dei curriculum, dove esperti vi aiuteranno passo passo a valorizzare le vostre competenze ed esperienze, workshop gratuiti sul mondo del lavoro nei suoi molteplici aspetti (come trovare lavoro attraverso i social network, come aiutare sul lavoro le persone con disabilità, come espandere la vostra rete di vendita) e la possibilità di sostenere direttamente in loco o in remoto colloqui di lavoro con recruiter di varie aziende. Per gli imprenditori ci sarà inoltre la possibilità di conoscere le altre aziende,creare collaborazioni e valutare le varie opportunità di cui potranno usufruire tramite i servizi di G&B Partners srls e As Consulting srl.

Al termine dei lavori un pomeriggio di musica e intrattenimento, con assaggi di cibi e bevande gratuite offerte dai nostri sponsor.

Il costo del biglietto è di 7€ e di 5€ per i bambini dai 5 ai 12 anni, acquistabile a partire dal 13 settembre presso la sede dell’evento in via Pontassieve 6, di cui una parte sarà devoluta in beneficenza all’associazione Porte Aperte onlus.

Saranno presenti con stand espositivi e come sponsor: Gioel, Spazio Creattivando, Studio Legale Bearzotti, Motosconti, Boutique del Fiore, Coffee Specialist, Paci Giocattoli,Banco Dolci Tentazioni, Non Solo Caffé, Servizi in zona, Accademia 624, Generali, Sweet Bakery home, Social Express, Brave Communication, Stanhome, Pausa Caffè Firenze, i Fratellini, Totasteit, Porte Aperte onlus, Pa(d)ella, Don Fefé, Herbalife, Wwwash, Aroma, Zeus Traslochi, Edi Landi, GMM Consulting.

Work&Fun è nato da un’idea di Valentina Giannelli, una voce giovane dell’imprenditoria fiorentina, con l’intento di vivacizzare il tessuto economico fiorentino dando spazio anche alle nuove realtà. “Questo progetto è nato per dare l’opportunità alle aziende di conoscersi, collaborare e creare un futuro migliore” racconta Valentina Giannelli, “Il mio obiettivo era quello di conciliare aziende e privati in un contesto che aiutasse le aziende a promuovere i loro prodotti e pubblicizzare le loro attività, e i privati a munirsi di tutto ciò che serve per cercare e/o trovare lavoro. Da giovane imprenditrice ho potuto constatare che la cosa più difficile è credere in se stessi, sia da privato che da imprenditore. Noi, tramite i nostri partner e collaboratori,vogliamo aiutare i nostri clienti a ritrovare la giusta determinazione e a fornire loro tutti gli strumenti per raggiungere i propri obiettivi. Vogliamo creare una vera e propria rete di collaborazione mediante la quale le aziende riescano a portare a reddito il loro lavoro, e ci aiutino a formare i privati per i lavori a cui saranno destinati. Stiamo già prendendo contatti per creare nuovi eventi anche con grandi partner, perché questa non sia un’unica edizione, ma diventi un format che si ripeta annualmente”.