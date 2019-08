Women, Alia Guagni rinnova: "Firenze è casa mia"

Guagni e Vergine (da ViolaChannel)

La forte nazionale guiderà le viola anche nella prossima stagione. Domani la squadra di Montella contro il Livorno: oggi provata la difesa a tre

“Firenze è casa mia”. Con queste parole Alia Guagni rinnova con la Fiorentina Women e rilancia l’entusiasmo verso il futuro. “Sono dove devo essere” ha dichiarato il Capitano della Viola femminile “Firenze è casa mia e sono felice di essere qui. Voglio ringraziare il Prof. Vergine che sta dando continuità al progetto e con lui la nostra nuova proprietà, Rocco Commisso e Joe Barone, che crede nel calcio femminile e vuole rilanciare la viola verso obiettivi ancora più ambiziosi. Stiamo allestendo una squadra competitiva anche quest’anno e puntiamo a fare il massimo”.

Alia Guagni guiderà la Fiorentina femminile anche la prossima stagione e ha ancora fame di successi: dalla creazione della società nel 2015, Alia e compagne hanno vinto 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana e partecipato a due edizioni della UEFA Women’s Champions League raggiungendo gli Ottavi di Finale. “Puntiamo in alto. Ci piace parlare poco, e far parlare il campo. Il nuovo progetto è ambizioso, sono felice qui a Firenze e non vedo l’ora di ricominciare”.

Per quanto riguarda la squadra maschile, mentre Nainngolan è praticamente del Cagliari, oggi Montella ha provato la difesa a tre. Chissà se domani sera (ore 21) la impiegherà nell'amichevole di Livorno contro i labronici che militano in serie B.