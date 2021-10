Women: le rossonere vincono il big match grazie al gol di Nina

Fotografie di Fabio Vanzi

Una partita sostanzialmente in equilibrio ma con il Milan più pronto a sfruttare le occasioni e a vincere con la rete di Stapelfeldt. Va al Milan il big match della settima giornata di Serie A Femminile: 1-0 a Firenze e Fiorentina ko sotto il colpo di testa al 20' di Nina, al suo primo gol in campionato.

La prima frazione si apre con una clamorosa occasione per Sabatino dopo quattro minuti. La bomber viola ruba un pallone, dribbla un’avversaria e prova a piazzare la palla mancando la porta di un soffio. Il Milan prova a rispondere e al quarto d’ora Adami lancia Thomas che arriva a tu per tu con Schroffenegger e trova l’opposizione della nostra Viola. Un lampo per parte poi poi il vantaggio rossonero. Da calcio d’angolo il pallone arriva sul secondo palo dove Stapelfeldt schiaccia di testa: un rimbalzo ed è 1-0 Milan. Il miglior gioco lo esprime la Fiorentina ma le ospiti hanno un’altra occasione da highlights ancora da corner, stavolta è Vigilucci di testa a salvare sulla linea.

Dagli spogliatoi esce un Milan migliore e la battaglia si sposta sulle tre quarti. Il match inizia a spezzarsi per i continui falli e non succede quasi nulla. Solo al 70’ ospiti tre volte pericolose ma Tortelli prima e Schroffenegger poi murano le attaccanti rossonere.Il triplice fischio regala la vittoria al Milan. Sconfitta da archiviare velocemente per guardare al prossimo impegno: sabato al Franchi arriverà l’Inter.

TABELLINO

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Tortelli (C), Kravets, Cafferata (85' Baldi), Vigilucci, Neto, Huchet (63' Mascarello), Breitner (85' Piemonte), Catena (73' Monnecchi), Lundin, Sabatino. A disposizione: Forcinella, Ceci, Vitale, Tasselli, Martinovic. All.Patrizia Panico

AC MILAN: Giuliani, Codina, Fusetti, Agard, Bergamaschi, Grimshaw, Adami, Tucceri, Longo (64' Giacinti), Thomas, Stapelfeldt (86' Arnadottir). A disposizione: Giacinti, Korenciova, Rizza, Selimhodzic, Fedele, Miotto, Cortesi, Mauri. All.Maurizio Ganz