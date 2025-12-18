Wizz Air avvia la nuova rotta Pisa - Belgrado

Pisa, 18 dicembre 2025 – Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 20 milioni di passeggeri in Italia quest’anno, annuncia un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Pisa e quello di Belgrado. La nuova rotta ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento non solo per il turismo culturale, ma anche per il crescente segmento dei viaggi d’affari e dei pendolari tra l’Italia e la Serbia.

Situata alla confluenza tra il Danubio e la Sava, Belgrado è una metropoli vibrante che fonde l'imponente architettura della Fortezza di Kalemegdan con una vita notturna leggendaria. Capitale dal fascino cosmopolita, la città è un crocevia culturale unico, dove i resti dell'impero ottomano e asburgico incontrano musei d'avanguardia e quartieri bohémien come Skadarlija.

Il nuovo collegamento opererà con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato; i voli saranno operati con l’aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo, caratterizzato da consumi ridotti, maggiore efficienza operativa e un comfort superiore a bordo[1], a conferma dell’impegno della compagnia per una flotta sempre più efficiente e orientata alla migliore esperienza di viaggio possibile. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 29,99€.

Con l’aggiunta di Belgrado, Wizz Air porta a 5 il numero di rotte totali da Pisa, collegando lo scalo a capitali strategiche come Tirana, Katowice, Varsavia e Bucharest Otopeni. Nel 2025, la compagnia ha garantito un’operatività d’eccellenza a Pisa, con un tasso di completamento del 99,9% e un incremento significativo della puntualità, confermandosi un partner affidabile per i viaggiatori toscani.

Nel corso del 2025, Wizz Air ha operato oltre 1700 voli da e per lo scalo pisano, trasportando quasi 385mila passeggeri (+12,6% rispetto allo scorso anno). Le performance operative mostrano un ulteriore miglioramento: la puntualità è aumentata del 13,63%, su base annua e le cancellazioni si sono ridotte del 80%, a conferma dell’attenzione della compagnia verso affidabilità ed efficienza del servizio.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: «L’apertura della rotta Pisa-Belgrado è una prova tangibile del nostro desiderio di investire in destinazioni di nicchia ad alto potenziale, offrendo ai passeggeri toscani un accesso diretto e conveniente verso il cuore pulsante dei Balcani. Pisa riveste un ruolo sempre più centrale nella nostra rete italiana: non stiamo solo aggiungendo un volo, ma stiamo costruendo un ponte che favorisce scambi economici e turismo sostenibile. Il nostro obiettivo è continuare a democratizzare il viaggio aereo, mettendo a disposizione una flotta giovanissima, supportando al contempo la crescita e l'attrattività internazionale del territorio toscano.»

Toscana Aeroporti ha commentato: «L’avvio del collegamento Pisa–Belgrado rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività internazionale del nostro scalo e della Toscana. Si tratta di una rotta con un potenziale concreto sia sul fronte turistico sia su quello business, in grado di aprire nuove opportunità di mobilità e di relazione con un’area strategica come i Balcani. Continuare a lavorare con partner come Wizz Air ci permette di ampliare l’offerta di destinazioni, costruire una rete di connessioni sempre più ricca e rendere quindi Pisa, una città ancora più accessibile, competitiva e attrattiva per il territorio.»

Wizz Air consolida la sua posizione nel Paese con oltre 250 rotte attive verso oltre 30 Paesi. Nel 2025, la compagnia ha trasportato in Italia oltre 20 milioni di passeggeri, operando da 26 aeroporti e garantendo un servizio capillare basato sull'efficienza e sulla convenienza.

La nuova rotta rientra all’interno del progetto Customer First Compass, un piano di investimento da 14 miliardi di euro in tre anni, che punta a offrire un’esperienza di viaggio sempre più accessibile e su misura per i passeggeri, comprendendo tariffe competitive, maggiore flessibilità e un’attenzione costante alla qualità del servizio, in ogni fase del viaggio.