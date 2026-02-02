Fiorentina - Torino, prezzi speciali per sabato 7 febbraio

Per Fiorentina - Torino in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 20:45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, i biglietti sono in vendita da mercoledì 28 gennaio.

Tariffe, promozioni e riduzioni:- Intero e Promo Gen Viola: disponibili in tutti i settori locali

- Promo Viola Days: 50% di sconto sul prezzo intero (valida nei settori dedicati, fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione, riservata ai possessori di InViola Premium Card)

- Under 14: ingresso omaggio in Curva Ferrovia, € 5 in Tribuna Esterna, Parterre Tribuna Laterale, Maratona e Maratona Laterale- Promo Viola Scuole e Calcio: € 7 in Maratona Laterale (riservato alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado e alle Società calcistiche FIGC-LND del Comitato Regionale Toscana).

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, contattare FIORENTINAPOINT.