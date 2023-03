Week end di festa per celebrare San Patrizio e Festa del Papà

Firenze, 13 marzo 2023 – Un week end di festa per celebrare San Patrizio e la Festa del Papà. Venerdì 17 marzo Hard Rock Cafe di Firenze si tinge di verde per il Saint Patrick’s Day. Le atmosfere tipiche della Festa di San Patrizio rivivranno sul palco grazie ai CLOVER - Scuola di Danze Irlandesi – che si esibiranno dalle 20.30 alle 22.30 con uno show tra i colori e i sapori dell’isola di smeraldo.

Un mix di danze tradizionali, coreografie originali, coinvolgimento animeranno la serata dell’Hard Rock Cafe di Firenze in pieno stile “craic”, la parola gaelica Irish che significa divertimento. CLOVER Scuola di Danze Irlandesi e’ formata da team di esperti appassionati al servizio della danza e della cultura irlandese, con sedi in Toscana e nelle Marche ed è specializzata in danze sia tradizionali che performative, sia soliste che di gruppo, secondo gli standard previsti da The Irish Dancing Commission (CLRG) di Dublino.

Dal 15 al 19 marzo sarà possibile gustare lo speciale ‘Guiness Bacon Jam Cheeseburger’.

In occasione della Festa del Papà, domenica 19 marzo è previsto un menu speciale – disponibile dal 15 al 19 marzo - con la New York Strip Steak grigliata e insaporita con salsa di funghi e bourbon e servita con purea di patate e verdure di stagione, il tutto accompagnato con lo Smoked Old Fashioned un cocktail con bourbon, sciroppo di zucchero di canna. Inoltre, dalle 18 alle 20, si esibiranno i giovani musicisti dell’Athenaeum Musicale Fiorentino con la quale Hard Rock Cafe Firenze collabora per promuovere i talenti artistici dei giovani studenti della scuola, che suoneranno live con cover e brani originali diretti dal loro maestro Jacopo Meille.

Accompagnano le serate in musica alcuni dei piatti classici della cucina di Hard Rock come l’originale Legendary® Burger o il Moving Mountains® l’hamburger 100% vegano, e la nuova versione del Messi Burger Champion’s Edition. La partnership con la leggenda del calcio e “neolaureato” campione del mondo con la nazionale dell’Argentina Lionel Messi, è stata lanciata lo scorso marzo e ora vede ampliata la collaborazione grazie all’abbinamento di tre speciali salse, tra cui la preferita del campione argentino: aioli, Latin chili e chimichurri.

Si arricchisce l’offerta dell’Happy Hour con una ampia selezione di cocktails, drink e nuovi sfiziosi stuzzichini: dalla domenica al venerdì, dalle 17 alle 19, prendi 2 e paghi 1 sulle bevande.

Hard Rock Cafe Firenze – www.hardrockcafe.com/location/florence

Per info e prenotazioni: 055 277841 | Hard Rock International:

Con 265 sedi in più di 70 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 86.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo.

Nel 2022, Hard Rock Hotel è risultata per il secondo anno consecutivo la catena alberghiera, tra gli Upper Upscale Hotel, con il più alto indice di gradimento da parte degli ospiti, secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power, e per il quarto anno di fila si è posizionato tra i top brand di questa categoria. HRI è la prima società di gioco privata degli Stati Uniti riconosciuta, per il secondo anno consecutivo, da Deloitte Private e The Wall Street Journal per la miglior gestione.

Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell'industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento. Nel 2021, Hard Rock Hotel & Casino è risultata al primo posto nell’indagine annuale “Casino Gaming Executive Satisfaction” condotta da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group, per sei degli ultimi sette anni. Hard Rock International detiene attualmente la tripla B dalle principali agenzie di rating S&P Global Ratings e Fitch Ratings.

www.hardrock.com | shop.hardrock.com