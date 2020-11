W l'Astratto di Andrea Chiarantini

Allo Spazio Dinamico Arte una mostra di Andrea Chiarantini. Una ricerca astratta oltre lo spazio che evidenzia gli esiti nuovi della ricerca dell'artista fiorentino. Visitabile al momento sulla pagina face book della galleria

“W l'astratto” è il nome di una bella mostra che la galleria Spazio Dinamico arte ha proposto per ricominciare la sua attività dopo i mesi di chiusura. E'una mostra di grande qualità che ci offre gli esiti della straordinaria avventura artistica di Andrea Chiarantini. L'artista fiorentino si inserisce in quella linea di ricerca astratta toscana e fiorentina che ha caratterizzato un cospicuo numero di ottimi artisti. Una sistematizzazione storiograficamente affrettata vorrebbe limitare questo tipo di ricerca nei limiti cronologici di un'avanguardia non riconoscendo il continuo rinnovamento di un linguaggio che almeno in area toscana non è divenuto decorativismo. Ma oltre gli esempi storicamente consolidati di Alberto Magnelli e di Astrattismo Classico la ricerca astratta ha avuto e ha straordinari artisti, In questo novero si colloca a pieno titolo Andrea Chiarantini che evidenzia in questa mostra la qualità del suo linguaggio e la sua forza narrativa. L'artista in questa fase del suo itinerario artistico cerca di trovare una nuova dimensione spaziale. Pratica nelle sue opere strappi che sono assemblaggi geometrici che rivelano nuove realtà. Varchi che non si aprono su un vuoto ma sono scavi nella materia che si scopre costituita da strati in un ordine che sembra condurci a diversi e nuovi universi. Chiarantini conduce il suo viaggio al fondo dell'astrazione e giunge a decostruire lo spazio attraverso le connessioni infinite che lo hanno generato in un riuscito dialogo tra forma luce e colore. Una mostra, curata da Nicola Nuti che offre una nuova visione dell'arte di Andrea Chiarantini, evidenziando la maturazione di un artista che non smette mai di cercare. Dispiace che per le restrizioni del Covid la visione delle opere sia al momento visibile soltanto sulla pagina face book della galleria, in attesa di un confronto diretto con le opere che, ci auguriamo, presto possibile.

Spazio Dinamico Arte

Via de'Ramaglianti 10-12

50125 Firenze

https://www.facebook.com/spaziodinamicoarte.it/