Vuole farsi una foto accanto al Biancone, multata turista polacca

La giovane è stata sorpresa dai vigili mentre, scavalcata la recinzione della fontana, si era messa in posa. Sanzione di 160 euro

Questa mattina una pattuglia della Zona Centrale della Polizia municipale ha sorpreso una giovane straniera mentre scavalcava la recinzione per farsi fare una foto. Voleva essere immortalata accanto al Biancone e per questo ha scavalcato la recinzione entrando nella Fontana del Nettuno. Ma per la turista è scattata la multa. I vigili erano di servizio in piazza della Signoria quando hanno visto la donna, una turista polacca di 24 anni, oltrepassare la ringhiera del Biancone per salire sul bordo. Toccando le sculture del gruppo monumentale si è messa in posa per una foto. Immediato l’intervento degli agenti che l’hanno fatta uscire. Per lei è scattata la multa da 160 euro.