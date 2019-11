Vox Italia sbarca a Firenze: varato il progetto di un circolo

Il nuovo soggetto politico, fondato a Roma il 14 settembre scorso, vede come ideologo il filosofo Diego Fusaro

Ieri sera, alla presenza del Segretario Organizzativo Regionale e membro del Direttino Nazionale Marco Braccini e del Segretario Politico Regionale Andrea Brizzi, è stato varato il progetto per l’apertura di un circolo fiorentino del nuovo soggetto politico Vox Italia, che vede come ideologo il filosofo Diego Fusaro.

Tale movimento politico è stato fondato a Roma il 14 settembre scorso e, in poche settimane, ha già raggiunto il consenso e l’adesione di diverse persone che avevano perso la fiducia nella politica tradizionale. Trattandosi di un nuovo “contenitore” politico trasversale, Vox Italia sta raccogliendo varie esperienze politiche e sociali, provenienti da entrambe le aree politiche tradizionalmente definite come destra e sinistra.

Vox Italia si propone di rappresentare a Firenze, finalmente una reale opposizione alle forze politiche che ormai da decenni governano questa città e una quindi una vera alternativa ai tradizionali partiti di opposizione fino ad oggi troppo accondiscendenti.

Durante il partecipato evento di inaugurazione del circolo fiorentino, che, al momento non prevede una sede fisica, sono stati nominati il Segretario Provinciale Politico, Pierluigi Pozzi e il Segretario Organizzativo, Loredano Ghirardini. E’ prevista a breve la fondazione di nuovi circoli in altre provincie toscane.