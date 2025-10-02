Voto per le elezioni Regionali 2025: novità a Fiesole

In vista delle consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, in programma domenica 12 ottobre (ore 7.00–23.00) e lunedì 13 ottobre 2025 (ore 7.00–15.00), eventuale turno di ballottaggio domenica 26 e lunedì 27 ottobre, il Comune di Fiesole comunica le seguenti informazioni per gli elettori.

Variazione sede di voto – Sezione n. 11 (Montebeni)

Gli elettori iscritti alla sezione n. 11 voteranno presso la Casa del Popolo di Montebeni APS (Via di Montebeni 5, Fiesole), sede temporaneamente individuata in sostituzione di quella abituale.

La variazione non comporta alcuna modifica della tessera elettorale: gli elettori potranno recarsi al voto muniti della consueta tessera e di un documento di riconoscimento valido.

Ritiro delle nuove tessere elettorali – Sezioni n. 7, 8 e 9

Si invitano gli elettori delle sezioni n. 7, 8 e 9 che non abbiano ancora provveduto al ritiro della nuova tessera elettorale, emessa nel giugno scorso, a recarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune (Piazza Mino 24/26) nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 8.30–12.30

Martedì e giovedì: ore 8.30–12.30 e ore 14.30–17.30

Aperture straordinarie:

Venerdì 10 ottobre: ore 9.00–18.00

Sabato 11 ottobre: ore 9.00–18.00

Domenica 12 ottobre: ore 7.00–23.00

Lunedì 13 ottobre: ore 7.00–15.00

Il ritiro potrà essere effettuato:

personalmente (con documento d’identità e vecchia tessera elettorale);

tramite delega (con delega scritta in carta libera e copia del documento del delegante).

Servizio navetta per gli elettori

Al fine di agevolare gli spostamenti verso i seggi, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, ha predisposto un servizio navetta da Piazza Mezzadri alla Scuola Luigi Casini di Pian di Mugnone, attivo nei seguenti orari:

domenica 12 ottobre: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (corse ogni ora),

lunedì 13 ottobre: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (corse ogni ora).